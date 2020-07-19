Облачно и без осадков: погода в Приморье на 19 июля

19 Июль 2020 2020-07-19T03:13:32+03:00

В некоторых районах ожидается до +35 градусов тепла

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Теплая погода без осадков ожидается сегодня, 19 июля, в Приморском крае. По информации синоптиков, погодные условия в регионе определяет поле повышенного атмосферного давления. В некоторых районах воздух прогреется до +35 градусов.

Так, в Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха составит +25...+27 градусов.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Столбик термометра поднимется до +23...+25 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температурный фон будет колебаться от +20 до +22 градусов.

Температура воды в Амурском заливе составляет +21 градусов, в бухте Находка +18 градусов, в заливе Посьета +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU