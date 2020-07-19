Облачно и без осадков: погода в Приморье на 19 июля
Теплая погода без осадков ожидается сегодня, 19 июля, в Приморском крае. По информации синоптиков, погодные условия в регионе определяет поле повышенного атмосферного давления. В некоторых районах воздух прогреется до +35 градусов.
Так, в Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха составит +25...+27 градусов.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Столбик термометра поднимется до +23...+25 градусов.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температурный фон будет колебаться от +20 до +22 градусов.
Температура воды в Амурском заливе составляет +21 градусов, в бухте Находка +18 градусов, в заливе Посьета +22 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU