2020-07-19T04:28:13+03:00
Происшествия

Квартирный вор в Приморье «на удачу» дергал дверные ручки

Мужчина обчистил одну из квартир в Находке на 250 тысяч рублей
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Злоумышленник обчистил квартиру, после чего закрыл за собой дверьЗлоумышленник обчистил квартиру, после чего закрыл за собой дверьФото: pixabay.com
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На 250 тысяч рублей житель Находки обокрал одну из квартир. Мужчина проник в жилище через незакрытую дверь. Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, о краже в полицию сообщила 59-летняя жительница дома по улице Пограничной в Находке. Она рассказала, что неизвестный вынес из ее квартиры ювелирные украшения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 28-летний житель Фокино.

Мужчина рассказал, что в квартиру к потерпевшей попал через незакрытую дверь. По его словам, он намеренно ходил по подъездам многоквартирных домов и дергал дверные ручки «на удачу».

Как оказалось, потерпевшая забыла закрыть дверь в свою квартиру, чем и воспользовался злоумышленник. Он беспрепятственно проник в жилище и похитил все ювелирные изделия. После чего, увидев запасные ключи от квартиры, закрыл за собой дверь на замок.

Стоит отметить, что часть краденного мужчина успел сбыть, остальное изъяли полицейские. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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