Число заболевших за сутки в Приморье растет. Зарегистрирована еще одна смерть
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Приморье продолжает расти. За последние сутки у 88 человек подтвердился COVID-19.
По информации оперативного штаба, с начала эпидемии в регионе уже зарегистрировано 5548 заболевших. На лечении находятся более 1,2 тысячи человек, из них 67 – с тяжелым протеканием заболевания. К аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.
Отмечается, что побороть болезнь с начала пандемии смогли 4158 человек. За последние сутки выздоровели 53 человека.
Также была зарегистрирована еще одна смерть. Таким образом, число летальных случаев составило уже 63.
ИСТОЧНИК KP.RU