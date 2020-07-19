2020-07-19T05:27:20+03:00
Общество

Число заболевших за сутки в Приморье растет. Зарегистрирована еще одна смерть

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 5,5 тысяч человек
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С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 5 548 человекС начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 5 548 человекФото: pixabay.com
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Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Приморье продолжает расти. За последние сутки у 88 человек подтвердился COVID-19.

По информации оперативного штаба, с начала эпидемии в регионе уже зарегистрировано 5548 заболевших. На лечении находятся более 1,2 тысячи человек, из них 67 – с тяжелым протеканием заболевания. К аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

Отмечается, что побороть болезнь с начала пандемии смогли 4158 человек. За последние сутки выздоровели 53 человека.

Также была зарегистрирована еще одна смерть. Таким образом, число летальных случаев составило уже 63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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