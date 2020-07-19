Новая смерть: от коронавирусной инфекции скончался еще один приморец

19 Июль 2020 2020-07-19T06:19:43+03:00

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Коронавирусная инфекция в Приморье не желает сдавать свои позиции. Растет не только число заболевших, но и число граждан, которые не смогли справиться с заболеванием. Так, по информации оперативного штаба, в регионе зафиксирована еще одна смерть от COVID-19. Всего с начала пандемии в Приморском крае от заболевания скончались 63 человека.

Отмечается также, что растет число пациентов, у кого коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме. Сейчас на лечении находятся более 1,2 тысячи человек, из них 67 – с тяжелым протеканием заболевания. К аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Административные комиссии по всему краю следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах оказания услуг и торговли, включая ярмарки и рынки, стадионах, в общественном транспорте и других местах скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU