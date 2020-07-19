2020-07-19T06:19:43+03:00
Общество

Новая смерть: от коронавирусной инфекции скончался еще один приморец

На данный момент с инфекцией не смогли справиться 63 человека
Поделиться:
Коронавирусная инфекция унесла жизнь еще одного приморцаКоронавирусная инфекция унесла жизнь еще одного приморцаФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Коронавирусная инфекция в Приморье не желает сдавать свои позиции. Растет не только число заболевших, но и число граждан, которые не смогли справиться с заболеванием. Так, по информации оперативного штаба, в регионе зафиксирована еще одна смерть от COVID-19. Всего с начала пандемии в Приморском крае от заболевания скончались 63 человека.

Отмечается также, что растет число пациентов, у кого коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме. Сейчас на лечении находятся более 1,2 тысячи человек, из них 67 – с тяжелым протеканием заболевания. К аппаратам ИВЛ подключены 19 пациентов.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Административные комиссии по всему краю следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах оказания услуг и торговли, включая ярмарки и рынки, стадионах, в общественном транспорте и других местах скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая смерть: от коронавирусной инфекции скончался еще один приморец
Памятник Борцам за власть Советов перекрыла спецтехника
Число заболевших за сутки в Приморье растет. Зарегистрирована еще одна смерть
Квартирный вор в Приморье «на удачу» дергал дверные ручки
Облачно и без осадков: погода в Приморье на 19 июля
В Приморье административные комиссии проверяют базы отдыха и детские лагеря
В Приморье нерадивая мать заморила маленькую дочку голодом, ребенка спасли врачи
Болезнь не отступает, в Приморье опять прирост пациентов с COVID-19
Снова смерть: в Приморье от коронавируса скончались уже 62 человека
Синоптики уточнили, какую погоду ждать приморцам на выходных
«Откачивали час»: во Владивостоке мотоциклист на скорости протаранил такси
Во Владивосток катер с рыбаками едва не унесло в открытое море
Суд признал, что сквер на улице Русской во Владивостоке принадлежит городу
Экологию бухты Золотой Рог во Владивостоке улучшат в следующем году
Полицейские Владивостока задержали подозреваемого в нападении на работницу такси
На 15,6 миллиарда рублей меньше потратили приморцы из-за коронавируса
За сутки составлено 52 новых протокола на нарушителей масочного режима во Владивостоке
Новую ТЭЦ, работающую на газе, начнут строить в Артеме в 2021 году
ДВФУ и Сбербанк по-партнерски будут готовить будущих банкиров
Карантин для работников 65+ продлен в Приморье до 29 июля
Новая смерть из-за коварной инфекции в Приморье
В Приморье неуклонно растет число выявляемых инфицированных COVID-19
Роспотребнадзор назвал самые опасные пляжи Приморья
Появились фото с места пожара на стройке ДНС под Владивостоком
Хулиган без руки закидал камнями трамвай во Владивостоке
В Приморье медведь пришел на пасеку и напал на человека