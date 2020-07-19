Приморские спасатели нашли утонувшего мальчика

19 Июль 2020 2020-07-19T08:05:20+03:00

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В Дальнегорске спасатели нашли тело погибшего мальчика. Ребенок утонул в Горбушенском водохранилище. Поиски велись больше суток, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, за помощью в поисках ребенка к спасателям обратилась полиция. Именно стражи правопорядка предположили, что мальчик утонул во время купания на пляже Горбушинского водохранилища в Дальнегорске.

Прибывшие на место сотрудники ДВРПСО МЧС России поисково-спасательного подразделения Рудная Пристань, осмотрели береговую линию. Однако поиски результатов не дали. Было решено продолжить их 19 июля.

Тело ребенка было найдено утром следующего дня. Утонувший мальчик 2012 года рождения был передан сотрудникам полиции.

Отметим, что несмотря на неоднократные предупреждения спасателей дети продолжают купаться на водоёмах без присмотра взрослых.

Во избежание трагедий на воде Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует убедительно призывает соблюдать следующие правила безопасности на водных объектах:

- купаться следует только в разрешенных местах.

- заходить в воду необходимо в сопровождении взрослых.

- плавать близко к берегу.

ИСТОЧНИК KP.RU