2020-07-19T10:09:33+03:00
Происшествия

Серьезный пожар произошел на базе отдыха в бухте Витязь в Приморье

Огонь уничтожил одно из строений
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Огонь полностью охватил строениеОгонь полностью охватил строениеФото: pixabay.com
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Страшный пожар произошел на одной из баз отдыха в бухте Витязь в Хасанском районе. Огонь охватил строение полностью. В инциденте никто не пострадал.

Как пишет портал vl.ru. здание загорелось около 7 утра на базе отдыха «Нептун». Когда на место прибыли пожарные, постройка была полностью охвачена огнем.

Отмечается, что в инциденте никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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