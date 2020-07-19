Серьезный пожар произошел на базе отдыха в бухте Витязь в Приморье
Огонь уничтожил одно из строений
Огонь полностью охватил строениеФото: pixabay.com
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Страшный пожар произошел на одной из баз отдыха в бухте Витязь в Хасанском районе. Огонь охватил строение полностью. В инциденте никто не пострадал.
Как пишет портал vl.ru. здание загорелось около 7 утра на базе отдыха «Нептун». Когда на место прибыли пожарные, постройка была полностью охвачена огнем.
Отмечается, что в инциденте никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU