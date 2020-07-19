Рейды по соблюдению масочного режима проходят во Владивостоке

19 Июль 2020 2020-07-19T10:57:10+03:00

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Административные комиссии ежедневно проводят во Владивостоке рейды по соблюдению масочного режима. Рейдовые группы проводят осмотр мест массового скопления людей, предприятий торговли, транспорта и других. За нарушения ограничительных мер составляются административные материалы, сообщили в администрации Владивостока.

Так, 18 июля, специалисты проверили 329 предприятий торговли, 267 единиц общественного транспорта, а также 19 многоквартирных домов. Отмечается, что нарушений становится все меньше. За сутки было оформлено всего 17 протоколов.

Кроме этого, рейдовые группы, в которые также входят сотрудники полиции и Росгвардии, проводят разъяснительные беседы с гражданами, которые пренебрегают ношением масок и соблюдением социальной дистанции. В минувшую субботу было проведено 994 беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU