2020-07-19T10:57:10+03:00
Общество

Рейды по соблюдению масочного режима проходят во Владивостоке

17 административных комиссий ежедневно проверяют места массового скопления людей
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Рейдовые группы проверят предприятия торговли. Фото: пресс-служба администрации ВладивостокаРейдовые группы проверят предприятия торговли. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
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Административные комиссии ежедневно проводят во Владивостоке рейды по соблюдению масочного режима. Рейдовые группы проводят осмотр мест массового скопления людей, предприятий торговли, транспорта и других. За нарушения ограничительных мер составляются административные материалы, сообщили в администрации Владивостока.

Так, 18 июля, специалисты проверили 329 предприятий торговли, 267 единиц общественного транспорта, а также 19 многоквартирных домов. Отмечается, что нарушений становится все меньше. За сутки было оформлено всего 17 протоколов.

Кроме этого, рейдовые группы, в которые также входят сотрудники полиции и Росгвардии, проводят разъяснительные беседы с гражданами, которые пренебрегают ношением масок и соблюдением социальной дистанции. В минувшую субботу было проведено 994 беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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