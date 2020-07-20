Информация о военно-морском параде во Владивостоке появилась в новом разделе сайта Минобороны
На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации появился специальный раздел, посвященный главному военно-морскому параду, который пройдет в День Военно-Морского Флота.
День ВМФ традиционно отметят в последнее воскресение седьмого месяца в году. На этот раз праздник пришелся на 26 июля, а парады боевых кораблей намечено провести в Санкт-Петербурге, Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Севастополе и Североморске.
В новом разделе сайта можно найти сведения о том, какое количество кораблей и другой военной техники будет задействовано в парадах в разных городах. О Владивостоке сообщается, что участие в празднике примут 7 кораблей и судов в парадной линии, 14 единиц техники и около 2,1 тысячи военнослужащих.
Ранее «КП — Владивосток» более подробно сообщала о том, какие именно корабли встанут в парадную линию.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, в разделе сайта также представлена отдельная страница, посвященная истории становления и развития Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Дополнением к информации станет обширная подборка уникальных фотографий о боевой работе военных моряков, а также видеоэкскурсии по музеям флотов ВМФ России.
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ИСТОЧНИК KP.RU