2020-07-20T06:05:18+03:00
Общество

Новый министр ГО и ЧС назначен в Приморье

Александру Златкину предстоит совершенствовать системы гражданской защиты региона
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Александр Златкин назначен на должность руководителя министерства по делам ГО и ЧС Приморского края.Александр Златкин назначен на должность руководителя министерства по делам ГО и ЧС Приморского края.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Губернатор Олег Кожемяко на совещании с руководителями органов исполнительной власти представил нового руководителя министерства по делам ГО и ЧС Приморского края. Одной из главных задач Александра Златкина на новой должности, по словам главы региона, станет совершенствование системы гражданской защиты региона.

— Учитывая опыт Александра Владимировича, уверен, эта задача ему под силу, — подчеркнул Губернатор.

СПРАВКА:

Александр Владимирович Златкин родился в 1971 году. В 1994 году окончил Дальневосточную государственную морскую академию, в 2012 году — Дальневосточный федеральный университет.

Свою трудовую деятельность начал механиком на судах Дальневосточного морского пароходства. С 1996 по 2019 годы проходил военную службу, имеет воинское звание — полковник запаса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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