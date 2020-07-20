2020-07-20T09:57:16+03:00
Общество

На нескольких территориях юга Приморья энергетики ввели режим повышенной готовности

К устранению последствий аварий готовы приступить 25 бригад и 29 единицы техники
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Фото: пресс-служба ПАО "РУСГИДРО"Фото: пресс-служба ПАО "РУСГИДРО"
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Энергетики Приморье сообщают, что из-за дождя и сильного ветра в Приморских электрических сетях (филиал АО «ДРСК») введен режим повышенной готовности по южным районам края. В Хасанском, Надеждинском, Шкотовском, Партизанском, Лазовском районах, а также во Владивостоке, Артеме, Большом Камне и Находке в ближайшие сутки подразделения приморского филиала ДРСК перешли на круглосуточный режим работы.

Энергетики своевременно получили оповещение о штормовом предупреждении и оперативно подготовились к непогоде. К устранению последствий аварий готовы приступить 25 бригад и 29 единиц техники. Для выполнения аварийно-восстановительных работ подготовлен запас материалов.

По данным на 13:00 часов из-за падения дерева и обрыва провода нарушено электроснабжение селами Рязановка и Ромашка в Хасанском районе. Половину потребителей переключили на резервную схему электроснабжения. Для включения остальных потребителей требуется проведение аварийно-восстановительных работ. Бригада нашла место повреждения и определила объем ремонта: специалисты готовятся к восстановлению линии электропередачи.

На остальных территориях массовых нарушений в работе сетевых объектов не зафиксировано, диспетчерский персонал филиала контролирует ситуацию.

В крае объявлено штормовое предупреждение, днем 20 июля и ночью 21 июля ожидаются сильные дожди с выпадением до 50 мм осадков за 12 часов. Дожди сопровождаются сильным ветром до 28 м/с на побережье. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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