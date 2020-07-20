Уссурийский стадион «Патриот» готовится к гонкам командного чемпионата России по спидвею 2020 года

20 Июль 2020 2020-07-20T10:18:37+03:00

На сегодня большая часть на стадионе "Патриот" работ уже выполнена. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

После завершения выступлений команды «Восток» на выезде обновленный спортивный объект встретит приморских мотогонщиков и их соперников [фото]

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О начале подготовки стадиона «Патриот» в Уссурийске к командному чемпионату России по спидвею сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Арена должна быть полностью готова к концу июля.

Приморская команда по спидвею «Восток» уже начала выступления в чемпионате и сейчас стартовые гонки наши гонщики проводят на выезде. В край спортсмены вернутся через месяц, чтобы встретиться с соперниками на стадионе «Патриот».

— На сегодняшний день большая часть работ уже выполнена — установлены надувные защитные борта, подготовлен технопарк, заменены 7500 пластиковых сидений на зрительских трибунах. Из Владивостока привезены стартовая машина и другое оборудование, — рассказал министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, побывавший на спортивном объекте и проверивший его подготовку к соревнованиям.

Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов побывал в Уссурийске с проверкой работ. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

На арене появилось новое звуковое оборудование и освещение. На световые опоры установили дополнительные мощные прожекторы. Их работу протестируют в ближайшее время с помощью специальных люксометров.

Приморские мотогонщики встретятся на своей земле с соперниками через месяц. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Как считает руководитель федерации мотоциклетного спорта Приморского края Владимир Селезнев, команде «Восток» стадион «Патриот» приносит удачу. На этой площадке приморские мотогонщики становились чемпионом СССР в 1990 году, выигрывали серебряные и бронзовые медали чемпионата России в период с 1996 по 1998 годы.

В нынешнем сезоне спидвеисты поменяли главную арену из-за проходящей на стадионе «Авангард» во Владивостоке масштабной реконструкции. Работы на «Авангарде» завершатся в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU