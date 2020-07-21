Что опять?! Во Владивостоке обнаружена еще одна незаконная вырубка деревьев
На сопке Холодильник во Владивостоке специалисты мэрии зафиксировали нелегальную вырубку деревьев на протяженном участке вдоль линий электропередачи. Как заявило управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, разрешение на вырубку деревьев на этом участке не выдавалось. Зеленому фонду города был причинен существенный ущерб.
Администрация города ведет обследование участка и готовит документы в полицию. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
— В администрацию Владивостока поступили жалобы, что ведется вырубка деревьев и монтаж новых опор для линий электросвязи. Специалисты выехали на место и провели обследование участка с помощью квадрокоптера и других устройств. Масштаб ущерба будет подсчитан позже. Все материалы передадим в соответствующие органы, — прокомментировал ситуацию сотрудник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Шаповалов.
Масштаб ущерба будет подсчитан позже. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
Сейчас администрация Владивостока ведет обследование участка, готовит документы в полицию.
Надо отметить, что это уже второй такой случай за последнее время. На прошлой неделе подобную вырубку представители мэрии Владивостока обнаружили в районе Седанки.
Зеленому фонду города был причинен существенный ущерб. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
За нелегальную вырубку деревьев предусмотрено наказание. Административная ответственность наступает в случае, если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, уголовная — если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей.
На сопке Холодильник во Владивостоке специалисты мэрии зафиксировали нелегальную вырубку деревьев на протяженном участке вдоль линий электропередачи..Видео: пресс-служба администрации Владивостока
Если вы стали свидетелем незаконной вырубки деревьев, необходимо тут же сообщить об этом в правоохранительные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU