2020-07-21T00:36:42+03:00
Общество

Что опять?! Во Владивостоке обнаружена еще одна незаконная вырубка деревьев

На сопке Холодильник на протяженном участке без разрешения мэрии были уничтожены деревья [фото, видео]
Константин МИХАЙЛОВ
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Разрешение на вырубку деревьев на сопке Холодильник не выдавалось. Фото: пресс-служба администрации ВладивостокаРазрешение на вырубку деревьев на сопке Холодильник не выдавалось. Фото: пресс-служба администрации Владивостока
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На сопке Холодильник во Владивостоке специалисты мэрии зафиксировали нелегальную вырубку деревьев на протяженном участке вдоль линий электропередачи. Как заявило управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, разрешение на вырубку деревьев на этом участке не выдавалось. Зеленому фонду города был причинен существенный ущерб.

Администрация города ведет обследование участка и готовит документы в полицию. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Администрация города ведет обследование участка и готовит документы в полицию. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

— В администрацию Владивостока поступили жалобы, что ведется вырубка деревьев и монтаж новых опор для линий электросвязи. Специалисты выехали на место и провели обследование участка с помощью квадрокоптера и других устройств. Масштаб ущерба будет подсчитан позже. Все материалы передадим в соответствующие органы, — прокомментировал ситуацию сотрудник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Шаповалов.

Масштаб ущерба будет подсчитан позже. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Масштаб ущерба будет подсчитан позже. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Сейчас администрация Владивостока ведет обследование участка, готовит документы в полицию.

Надо отметить, что это уже второй такой случай за последнее время. На прошлой неделе подобную вырубку представители мэрии Владивостока обнаружили в районе Седанки.

Зеленому фонду города был причинен существенный ущерб. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Зеленому фонду города был причинен существенный ущерб. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

За нелегальную вырубку деревьев предусмотрено наказание. Административная ответственность наступает в случае, если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, уголовная — если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей.

На сопке Холодильник во Владивостоке специалисты мэрии зафиксировали нелегальную вырубку деревьев на протяженном участке вдоль линий электропередачи..Видео: пресс-служба администрации Владивостока

Если вы стали свидетелем незаконной вырубки деревьев, необходимо тут же сообщить об этом в правоохранительные органы.

Получить консультацию по всем вопросам, связанным с получением разрешения на снос зелёных насаждений, можно по телефону 2-614-264.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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