Что опять?! Во Владивостоке обнаружена еще одна незаконная вырубка деревьев

21 Июль 2020 2020-07-21T00:36:42+03:00

Разрешение на вырубку деревьев на сопке Холодильник не выдавалось. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

На сопке Холодильник на протяженном участке без разрешения мэрии были уничтожены деревья [фото, видео]

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На сопке Холодильник во Владивостоке специалисты мэрии зафиксировали нелегальную вырубку деревьев на протяженном участке вдоль линий электропередачи. Как заявило управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, разрешение на вырубку деревьев на этом участке не выдавалось. Зеленому фонду города был причинен существенный ущерб.

Администрация города ведет обследование участка и готовит документы в полицию. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

— В администрацию Владивостока поступили жалобы, что ведется вырубка деревьев и монтаж новых опор для линий электросвязи. Специалисты выехали на место и провели обследование участка с помощью квадрокоптера и других устройств. Масштаб ущерба будет подсчитан позже. Все материалы передадим в соответствующие органы, — прокомментировал ситуацию сотрудник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Шаповалов.

Масштаб ущерба будет подсчитан позже. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Сейчас администрация Владивостока ведет обследование участка, готовит документы в полицию.

Надо отметить, что это уже второй такой случай за последнее время. На прошлой неделе подобную вырубку представители мэрии Владивостока обнаружили в районе Седанки.

Зеленому фонду города был причинен существенный ущерб. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

За нелегальную вырубку деревьев предусмотрено наказание. Административная ответственность наступает в случае, если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, уголовная — если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791606" frameborder="0"></iframe> На сопке Холодильник во Владивостоке специалисты мэрии зафиксировали нелегальную вырубку деревьев на протяженном участке вдоль линий электропередачи..Видео: пресс-служба администрации Владивостока

Если вы стали свидетелем незаконной вырубки деревьев, необходимо тут же сообщить об этом в правоохранительные органы.

Получить консультацию по всем вопросам, связанным с получением разрешения на снос зелёных насаждений, можно по телефону 2-614-264.

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ИСТОЧНИК KP.RU