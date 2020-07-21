Создана детская онлайн книжка, посвященная спасению косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

21 Июль 2020 2020-07-21T02:07:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Вышла онлайн-книга для детей, посвященная выпуску косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье. «Новеллу „Под парусом свободы“ в веб-формате могут прочитать все желающие на сайте www.mmrescue.ru. Как сообщил создатель книжки экологический клуб „Бумеранг“, история навеяна событиями 2018 года, когда в водах Охотского моря были отловлены детеныши косаток и белухи для продажи в китайские океанариумы.

Это художественное произведение, которое не следует какой-то реальной истории, но рассказывает о неравнодушных людях, готовых прийти на помощь „братьям нашим меньшим“.

„Китовой тюрьмы“ больше нет. Плотоядных косаток занесли в Красную книгу России. Однако история может повториться, поскольку спрос на шоу с морскими животными до сих пор существует. Эта книга посвящена не только пленникам „китовой тюрьмы“, но и тем людям, которые боролись за их освобождение», — говорится в аннотации к книге.

Напомним, в 2018 году в приморской бухте Средняя в вольерах экологи обнаружили 11 детенышей косаток и 90 белух. Животных отловили незаконно и планировали продать в Китай. После публикаций в социальных сетях и СМИ, было открыто дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Операция по выпуску морских млекопитающих из «китовой тюрьмы» началась в июне 2019 года. К 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.

Книга «Под парусом свободы» создана в рамках проекта «Океан вместо аквариума» при поддержке альянса «Экодело». Она доступна для бесплатного скачивания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU