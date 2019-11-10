Долгий путь к свободе: в Приморье опустела скандальная «китовая тюрьма»

В Приморье завершена уникальная операция по выпуску китообразных, которые около года сдержались в неволе и были зависимы от человека. Более ста косаток и белух стали узниками «китовой тюрьмы», разразился скандал, который вышел далеко за пределы региона и России. В воскресенье, 10 ноября, страшное место опустело, а последняя партия мормлеков вернулась домой.

Из-за ветра ученые приняли решение внести корректировки в план выпуска белухФото: ВНИРО

Последними на волю отпускали 50 белух, которые, к слову, могли не вернуться в естественную среду обитания и пополнить экспозиции китайских океанариумов. Однако специалисты все-таки приняли решение выпустить китообразных в Приморье – в бухте Успения – у берегов Лазовского заповедника. Место находится примерно в 100 километров от бухты Средняя, где находится центр реадаптации морских млекопитающих, называемый в народе «китовой тюрьмой».

Во время погрузки белух на судно «Профессор Кагановский» то и дело возникали проблемы из-за ветра. Планировалось, что вышеупомянутый корабль и НИС «Зодиак» за один раз доставят китообразных до места выпуска, однако планы пришлось корректировать. В пятницу, 8 ноября, на волю отпустили 19 белух, через два дня 31 белуху вернули домой на двух суднах.

В Приморье завершена уникальная операция по выпуску китообразныхФото: ВНИРО

- Полный видео и фотоотчет дадим чуть позже. Оператор на судне возвращается во Владивосток, - сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

СКАНДАЛ

Ранее, 27 августа, на волю вернулись последние косатки, которые также содержались в «китовой тюрьме». Напомним, что всех узников выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

Собрали первую партию косаток и белух в долгий путь домой во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 20 июня. Однако до этого отловищики и их представители твердо заявляли, что китообразные - являются собственностью компаний и отпускать мормлеков никто не собирается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715708" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

Во время «Прямой линии» было объявлено о важном для всего мира решении: отныне вылавливать косаток в культурно-просветительских целях в России запрещено. Право на отлов этих китообразных остается только у ученых и у народов Крайнего Севера в небольших количествах.