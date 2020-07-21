2020-07-21T05:20:12+03:00
Общество

Олег Кожемяко поблагодарил приморских волонтеров за работу в период эпидемии

За четыре месяца непростой эпидемиологической ситуации участники волонтерского движения приняли и исполнили около 25 тысяч просьб от жителей края
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волонтерам Артемовского городского округа вручили Благодарности и Почетные грамоты за вклад в оказание помощи населению в период пандемии COVID-19. Церемония состоялась накануне, 20 июля, в администрации города с участием секретаря Приморского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора края Олег Кожемяко, главы г. Артема Вячеслава Квона и представителей краевого депутатского корпуса.

Активная гражданская позиция во время борьбы с распространением коронавируса объединила людей самых разных возрастов и профессий. За четыре месяца непростой эпидемиологической ситуации участники волонтерского движения, организованного на базе регионального отделения партии «Единая Россия», приняли и исполнили около 25 тысяч просьб от жителей края.

Добровольцы приобретали и доставляли продукты питания и товары первой необходимости, оказывали помощь по хозяйству, привозили бесплатные продовольственные наборы гражданам из групп риска.

В волонтерском центре работали активисты, представляющие разные общественные организации края, в том числе «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики» и «Матери России». Кроме того, благодаря призыву главы региона Олега Кожемяко, к работе подключился социально ответственный бизнес, который также активно оказывал помощь населению.

«Сегодня мы хотим отметить ваш благородный труд в сложной ситуации, в которой оказалась вся страна, в том числе и Приморский край. Уверен, сотни жителей Артемовского городского округа ощущали вашу помощь, своевременную поддержку. Мы говорим о представителях старшего поколения – 65 и более лет, семьях с детьми-инвалидами, одиноких мамах – всех тех, кому так необходима наша защита. Ваше соучастие, добрые дела наряду с президентской поддержкой, той работой, которую вели органы власти, помогли преодолеть этим людям непростой этап в жизни. Большое вам спасибо за ту огромную работу, которую вы провели и продолжаете проводить», – обратился к волонтерам Олег Кожемяко.

Добавим, награждение волонтеров за вклад в оказание помощи населению в период пандемии COVID-19 в рамках акции «Спасибо за добро» проходит в эти дни по всему Приморью. Торжественные церемонии накануне уже состоялись в Находке, Лесозаводске, Дальнереченске, Красноармейском, Кировском, Надеждинском, Пожарском, Черниговском районах, Хорольском, Ханкайском муниципальных округах и на других территориях края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Плюс 94 новых инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье
Открытый люк спровоцировал лобовое ДТП во Владивостоке
Дачный сезон на самоизоляции: огород и стройка вместо путешествий
ДРСК обеспечит электроэнергией поликлиники в Приморском крае
Олег Кожемяко поблагодарил приморских волонтеров за работу в период эпидемии
Из воды достали, что дальше? На берегу острова Желтухина в Приморье лежат кучи пластика
«Откуда он там взялся?»: массовое ДТП сковало движение на объездной трассе Владивостока
Владивосток попал в список первых городов России, где разрешат международные авиаперелеты
Появилось видео задержания нападавшего на работницу такси во Владивостоке
Конкурс «Я и Владивосток2020»: сделай яркое фото и получи приз
Лесозаводские волонтеры не обошли вниманием ни одну просьбу о помощи
Числилась на работе, отдыхая за границей, директор одной из школ Приморья
Создана детская онлайн книжка, посвященная спасению косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Началось строительство атомной субмарины «Владивосток», способной нести гиперзвуковое оружие
Что опять?! Во Владивостоке обнаружена еще одна незаконная вырубка деревьев
Еще больше дождя обрушится на Владивосток ближайшей ночью
Море в упаковке: сотни метров пластика выловили фридайверы Приморья из волн острова Желтухина
Уссурийский стадион «Патриот» готовится к гонкам командного чемпионата России по спидвею 2020 года
«Упало прямо на новенький Lexus»: во Владивостоке шквальный ветер валит деревья
На нескольких территориях юга Приморья энергетики ввели режим повышенной готовности
Во Владивостоке падают ЛЭП и рвутся провода, непогода частично обесточила город
В Тернейском районе Приморья начнет работу еще один вертолетный рейс
Гаджеты вместо путешествий: приморцы переходят на более дорогие смартфоны
Драгдилеры из Приморья, продававшие наркоту на Курилы, задержаны полицией
Во Владивостоке на Токаревском маяке утонул катер
Отвергнутый мужчина спалил чужую машину в Приморье, надеясь отмстить возлюбленной
Новый министр ГО и ЧС назначен в Приморье
«Очень много палаток унесло в море»: непогода застала отдыхающих в Приморье врасплох