Олег Кожемяко поблагодарил приморских волонтеров за работу в период эпидемии

21 Июль 2020 2020-07-21T05:20:12+03:00

За четыре месяца непростой эпидемиологической ситуации участники волонтерского движения приняли и исполнили около 25 тысяч просьб от жителей края

Изменить размер текста: A A

Волонтерам Артемовского городского округа вручили Благодарности и Почетные грамоты за вклад в оказание помощи населению в период пандемии COVID-19. Церемония состоялась накануне, 20 июля, в администрации города с участием секретаря Приморского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора края Олег Кожемяко, главы г. Артема Вячеслава Квона и представителей краевого депутатского корпуса.

Активная гражданская позиция во время борьбы с распространением коронавируса объединила людей самых разных возрастов и профессий. За четыре месяца непростой эпидемиологической ситуации участники волонтерского движения, организованного на базе регионального отделения партии «Единая Россия», приняли и исполнили около 25 тысяч просьб от жителей края.

Добровольцы приобретали и доставляли продукты питания и товары первой необходимости, оказывали помощь по хозяйству, привозили бесплатные продовольственные наборы гражданам из групп риска.

В волонтерском центре работали активисты, представляющие разные общественные организации края, в том числе «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики» и «Матери России». Кроме того, благодаря призыву главы региона Олега Кожемяко, к работе подключился социально ответственный бизнес, который также активно оказывал помощь населению.

«Сегодня мы хотим отметить ваш благородный труд в сложной ситуации, в которой оказалась вся страна, в том числе и Приморский край. Уверен, сотни жителей Артемовского городского округа ощущали вашу помощь, своевременную поддержку. Мы говорим о представителях старшего поколения – 65 и более лет, семьях с детьми-инвалидами, одиноких мамах – всех тех, кому так необходима наша защита. Ваше соучастие, добрые дела наряду с президентской поддержкой, той работой, которую вели органы власти, помогли преодолеть этим людям непростой этап в жизни. Большое вам спасибо за ту огромную работу, которую вы провели и продолжаете проводить», – обратился к волонтерам Олег Кожемяко.

Добавим, награждение волонтеров за вклад в оказание помощи населению в период пандемии COVID-19 в рамках акции «Спасибо за добро» проходит в эти дни по всему Приморью. Торжественные церемонии накануне уже состоялись в Находке, Лесозаводске, Дальнереченске, Красноармейском, Кировском, Надеждинском, Пожарском, Черниговском районах, Хорольском, Ханкайском муниципальных округах и на других территориях края.

ИСТОЧНИК KP.RU