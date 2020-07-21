Из воды достали, что дальше? На берегу острова Желтухина в Приморье лежат кучи пластика

21 Июль 2020 2020-07-21T04:58:32+03:00

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О неравнодушных молодых людях, вытащивших из прибрежных волн приморского острова Желтухина огромное количества пластиковой пленки, «КП-Владивосток» написала 20 июля. Теперь перед приморцами встал вопрос, а что делать с экологически опасным мусором дальше?

Один из участников «спасательной акции», руководитель Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин обратился в социальной сети Facebook к тем, кому небезразлична природа Приморья.

«На острове Желтухина мы обнаружили в воде тонны пластика, забитого волнами на рифы. Вытащили его на берег, очень сильно устали. Призываю коллективный разум решить вопрос, что с ним делать дальше??? Негоже такие объемы полимера утилизировать на живописном острове с чистой водой. Экологи, предлагайте варианты!».

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ИСТОЧНИК KP.RU