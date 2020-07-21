2020-07-21T08:44:20+03:00
Общество

Из-за подготовки и празднования Дня ВМФ в бухте Золотой Рог во Владивостоке ограничат навигацию

Ограничения коснуться лишь маломерных судов и продлятся по несколько часов
Никита СЕРГЕЕВ
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Навигация маломерных судов в бухте Золотой Рог во Владивостоке будет закрыта на протяжении нескольких часов 22, 24 и 26 июля. Это связано с началом репетиций празднования Дня Военно-морского флота и, собственно, с проведением самого морского парада.

«В связи с проведением Дня Военно-морского флота и репетиций Военно-морского парада кораблей ТОФ будет запрещено передвижение маломерных судов внутри бухты Золотой Рог с 8:45 до 12:10 22 и 24 июля, а также с 9:00 до 12:10 26 июля», — сообщило министерства ГО и ЧС Приморского края.

Как сообщает пресс-служба правительство Приморья, парад кораблей Тихоокеанского флота впервые за пять лет пройдет в бухте Золотой Рог. Корабли встанут парадным строем вдоль судоходного фарватера бухты в районе Набережной Цесаревича. Ранее парады проходили в Амурском заливе.

Подробней о праздновании Дня ВМФ вы можете узнать из публикации «КП-Владивосток».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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