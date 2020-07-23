Школьник из Врангеля увековечил в Википедии имя первого начальника Восточного Порта

Узнать интересные факты из трудовой биографии и личной жизни Виктора Андреевича Васяновича теперь сможет любой желающий – страница, посвящённая первому начальнику Восточного Порта, с недавних пор доступна в сетевой «народной» энциклопедии – Википедии. Появление статьи стало возможным благодаря любознательности и целеустремлённости Владислава Болотова, ученика школы №18 посёлка Врангель, кропотливо собиравшего информацию для веб-страницы при поддержке школьного библиотекаря Татьяны Михайловны Авдеевой.

В январе 2020-го Фонд «Восточный Порт» впервые вручил именную стипендию школьникам Врангеля, отличившимся по итогам полугодия в спорте, учёбе и общественной жизни. В процессе учреждения стипендию решили назвать в честь Виктора Васяновича – по замыслу организаторов, трудовые и личностные достижения харизматичного руководителя, яркий след и традиции, оставленные им в истории Восточного Порта, вкупе с именной стипендией должны стать примером многим молодым людям Врангеля, стимулом для собственного разностороннего развития.

– В число первых стипендиатов попал и я, – поделился Владислав Болотов. – На церемонии вручения стипендии родственники Виктора Андреевича рассказали много интересного из жизни этого замечательного человека, поэтому уже дома мне захотелось больше узнать о первом начальнике Восточного Порта. В поисках информации решил воспользоваться интернетом, но о самом Васяновиче практически ничего не нашёл, только редкие упоминания.

Под руководством Татьяны Авдеевой школьник по крупицам собрал, а затем упорядочил информацию из разных источников – брошюр и книг о Восточном Порте, воспоминаний современников Виктора Васяновича. Так родился проект «Первый начальник Порта», а затем появилась на свет и статья для Википедиии, включающая разделы: «Биография», «Достижения и дань памяти Виктору Андреевичу», «Виктор Андреевич и его детище Восточный Порт», «Интересные факты о Викторе Андреевиче».

– Хочу выразить признательность вашим родителям и педагогам за то, что вырастили и воспитали трудолюбивого и неравнодушного сына, нацеленного на достижение поставленной цели. Вам, в первую очередь, желаю успешно сдать государственные экзамены и поступить на специальность по душе. Спасибо вам за ваш труд, интерес к малой родине и её людям, – поблагодарил Владислава в ходе личной встречи Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Очень надеюсь на то, что это первый, но далеко не последний ваш вклад в наше общее дело – развитие посёлка Врангель и создание в нём комфортной среды для проживания. Успеха вам, Владислав, и в добрый путь!