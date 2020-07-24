2020-07-24T13:58:46+03:00
Происшествия

Появилось видео масштабной массовой аварии с большегрузами в центре Владивостока

У одного из большегрузов могли отказать тормоза [фото, видео]
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Масштабное ДТП парализовало движение в центре Владивостока. Фото: Кириллл КиреевМасштабное ДТП парализовало движение в центре Владивостока. Фото: Кириллл Киреев
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Резонансное ДТП, которое произошло в пятницу вечером во Владивостоке, попало в прицел видеорегистратором сразу нескольких очевидцев. Из-за масштабной аварии в районе «Дальпресса» в центре города оказалось сковано движение во всех направлениях. По предварительным данным, у самосвала отказали тормоза.

На место происшествия стянуты оперативные службы города. Фото: Николай Потапов.

На место происшествия стянуты оперативные службы города. Фото: Николай Потапов.

На кадрах отчетливо видно, как фура спускается на «Дальпресс» со стороны Первой речки. В какой-то момент на всем ходу вылетает самосвал, буквально снося все машины по пути. В общей сложности пострадали 6 транспортных средств. Больше всего досталось Suzuki Escudo, на который пришелся основной удар. Минигабаритный джип, уже судя по всему, не подлежит восстановлению.

Момент массовой аварии с участием большегрузов во Владивостоке попал на видео.Видео: dps_mesto

Есть запись и с другого ракурса, она не менее пугающая.

Во Владивостоке произошло массовое ДТП с большегрузами.Видео: dps_vl

В подробностях масштабной аварии еще предстоит разобраться специалистам, которые продолжают работу на месте ЧП. Помощь медиков понадобилась нескольким участникам, включая двух водителей большегрузов, одного из мужчин зажало в салоне. Лишь по счастливой случайности обошлось без погибших.

Большегрузы протаранили здание. Фото: Кирилл Киреев.

Большегрузы протаранили здание. Фото: Кирилл Киреев.

Движение оказалось парализовано. Фото: Кирилл Киреев.

Движение оказалось парализовано. Фото: Кирилл Киреев.

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ПО ТЕМЕ

«Кто-то вылетел из машины»: в центре Владивостока большегрузы протаранили кафе, есть пострадавшие

На месте ЧП работает полиция, скорая и пожарные. Движение в центр полностью заблокировано [фото, видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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Появилось видео масштабной массовой аварии с большегрузами в центре Владивостока
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