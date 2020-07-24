Появилось видео масштабной массовой аварии с большегрузами в центре Владивостока
Резонансное ДТП, которое произошло в пятницу вечером во Владивостоке, попало в прицел видеорегистратором сразу нескольких очевидцев. Из-за масштабной аварии в районе «Дальпресса» в центре города оказалось сковано движение во всех направлениях. По предварительным данным, у самосвала отказали тормоза.
На место происшествия стянуты оперативные службы города. Фото: Николай Потапов.
На кадрах отчетливо видно, как фура спускается на «Дальпресс» со стороны Первой речки. В какой-то момент на всем ходу вылетает самосвал, буквально снося все машины по пути. В общей сложности пострадали 6 транспортных средств. Больше всего досталось Suzuki Escudo, на который пришелся основной удар. Минигабаритный джип, уже судя по всему, не подлежит восстановлению.
Момент массовой аварии с участием большегрузов во Владивостоке попал на видео.Видео: dps_mesto
Есть запись и с другого ракурса, она не менее пугающая.
Во Владивостоке произошло массовое ДТП с большегрузами.Видео: dps_vl
В подробностях масштабной аварии еще предстоит разобраться специалистам, которые продолжают работу на месте ЧП. Помощь медиков понадобилась нескольким участникам, включая двух водителей большегрузов, одного из мужчин зажало в салоне. Лишь по счастливой случайности обошлось без погибших.
Большегрузы протаранили здание. Фото: Кирилл Киреев.
Движение оказалось парализовано. Фото: Кирилл Киреев.
ПО ТЕМЕ
«Кто-то вылетел из машины»: в центре Владивостока большегрузы протаранили кафе, есть пострадавшие
На месте ЧП работает полиция, скорая и пожарные. Движение в центр полностью заблокировано [фото, видео]
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ПО ТЕМЕ
«Кто-то вылетел из машины»: в центре Владивостока большегрузы протаранили кафе, есть пострадавшие
На месте ЧП работает полиция, скорая и пожарные. Движение в центр полностью заблокировано [фото, видео]
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU