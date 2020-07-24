Самосвал без тормозов. Кто пострадал в массовой аварии во Владивостоке

24 Июль 2020 2020-07-24T16:29:49+03:00

Момент массовой аварии с участием большегрузов во Владивостоке. Кадр: dps_mesto

После внезапного тарана чудом никто из водителей не погиб [видео]

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В полиции рассказали, какие автомобили пострадали в массовой аварии на Дальпрессе днем 24 июля. Напомним, неуправляемый самосвал на большой скорости вылетел на перекресток, протаранил несколько авто и буквально раздавил торговый павильон на обочине.

Спровоцировал аварию грузовик марки «Исузу». За рулем сидел 41-летний водитель. Он двигался со стороны кольца Первой речки. На перекрестке потерял управление и протаранил машины и постройки. В результате его зажало в кабине, понадобилсь помощь спасателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792387" frameborder="0"></iframe> Момент массовой аварии с участием большегрузов во Владивостоке попал на видео.Видео: dps_mesto

Грузовик протаранил следующие машины: «Сузуки Эскудо», «Лексус 400», «Тойота Витс», длинномер марки «Ман». Снес рекламный щит и въехал в здание столовой.

За рулем «Эскудо» сидела 70-летняя женщина, ее доставили в больницу.

Водитель грузовика тоже получил травмы.

В самом здании в момент ДТП в самом здании находилась женщина, ее тоже госпитализировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792448" frameborder="0"></iframe> Момент массового ДТП на Дальпрессе во Владивостоке. Еще один ракурс.Источник: instagram.com/dps_vl

В полиции подтвердили, что предварительная версия - отказ тормозов.

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ИСТОЧНИК KP.RU