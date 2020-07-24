Самосвал без тормозов. Кто пострадал в массовой аварии во Владивостоке
В полиции рассказали, какие автомобили пострадали в массовой аварии на Дальпрессе днем 24 июля. Напомним, неуправляемый самосвал на большой скорости вылетел на перекресток, протаранил несколько авто и буквально раздавил торговый павильон на обочине.
Спровоцировал аварию грузовик марки «Исузу». За рулем сидел 41-летний водитель. Он двигался со стороны кольца Первой речки. На перекрестке потерял управление и протаранил машины и постройки. В результате его зажало в кабине, понадобилсь помощь спасателей.
Момент массовой аварии с участием большегрузов во Владивостоке попал на видео.Видео: dps_mesto
Грузовик протаранил следующие машины: «Сузуки Эскудо», «Лексус 400», «Тойота Витс», длинномер марки «Ман». Снес рекламный щит и въехал в здание столовой.
За рулем «Эскудо» сидела 70-летняя женщина, ее доставили в больницу.
Водитель грузовика тоже получил травмы.
В самом здании в момент ДТП в самом здании находилась женщина, ее тоже госпитализировали.
Момент массового ДТП на Дальпрессе во Владивостоке. Еще один ракурс.Источник: instagram.com/dps_vl
В полиции подтвердили, что предварительная версия - отказ тормозов.
ПО ТЕМЕ
«Кто-то вылетел из машины»: в центре Владивостока большегрузы протаранили кафе, есть пострадавшие
На месте ЧП работает полиция, скорая и пожарные. Движение в центр полностью заблокировано [фото, видео]
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU