2020-07-24T16:29:49+03:00
Происшествия

Самосвал без тормозов. Кто пострадал в массовой аварии во Владивостоке

После внезапного тарана чудом никто из водителей не погиб [видео]
Сергей ЛАНИН
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Момент массовой аварии с участием большегрузов во Владивостоке. Кадр: dps_mestoМомент массовой аварии с участием большегрузов во Владивостоке. Кадр: dps_mesto
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В полиции рассказали, какие автомобили пострадали в массовой аварии на Дальпрессе днем 24 июля. Напомним, неуправляемый самосвал на большой скорости вылетел на перекресток, протаранил несколько авто и буквально раздавил торговый павильон на обочине.

Спровоцировал аварию грузовик марки «Исузу». За рулем сидел 41-летний водитель. Он двигался со стороны кольца Первой речки. На перекрестке потерял управление и протаранил машины и постройки. В результате его зажало в кабине, понадобилсь помощь спасателей.

Момент массовой аварии с участием большегрузов во Владивостоке попал на видео.Видео: dps_mesto

Грузовик протаранил следующие машины: «Сузуки Эскудо», «Лексус 400», «Тойота Витс», длинномер марки «Ман». Снес рекламный щит и въехал в здание столовой.

За рулем «Эскудо» сидела 70-летняя женщина, ее доставили в больницу.

Водитель грузовика тоже получил травмы.

В самом здании в момент ДТП в самом здании находилась женщина, ее тоже госпитализировали.

Момент массового ДТП на Дальпрессе во Владивостоке. Еще один ракурс.Источник: instagram.com/dps_vl

В полиции подтвердили, что предварительная версия - отказ тормозов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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