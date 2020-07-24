«Кому война, а кому…». На месте массовой аварии во Владивостоке поймали мародера

24 Июль 2020 2020-07-24T16:51:35+03:00

Пока спасатели разбирали раздавленный павильон столовой, прохожий решил им «помочь» и унес телевизор [видео]

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В одном из популярных пабликов Владивостока появилось сообщение о том, что на месте массовой аварии на Дальпрессе, где сегодня самосвал без тормозов протаранил несколько машин и раздавил столовую, полиция задержала мародера.

На видеоролике можно увидеть мужчину в патрульной машине, который держит в руках телевизор. Голос за кадром сообщает, что этот мужчина украл бытовой прибор из того самого павильона, в который врезался самосвал. Причем сделал это в тот момент, когда спасатели разгребали завалы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792449" frameborder="0"></iframe> На месте массового ДТП во Владивостоке появился мародер.Источник: instagram.com/dpskontrol125rus

- Он сидит там, у него в руках телевизор. Его пытаются забрать, - комментирует автор видео. В этот момент полицейские действительно разговаривают с человеком в патрульной машине, который что-то обнимает.

Полиция пока не подтвердила эту информацию, но поводов не доверять ей тоже пока нет.

Напомним, вечером 24 июня водитель грузовика потерял управления и на огромной скорости протаранил в районе Дальпресса несколько авто. Пострадала 70-летняя водитель «Эскудо» - внедорожник после удара совершил кульбит. Получил травмы водитель длинномера, об который тормозил самосвал. Госпитализировали также сотрудницу павильона, в который в итоге врезался неуправляемый большегруз. 41-летнего водителя при этом зажало в кабине и его пришлось доставать спасателям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792448" frameborder="0"></iframe> Момент массового ДТП на Дальпрессе во Владивостоке. Еще один ракурс.Источник: instagram.com/dps_vl

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ИСТОЧНИК KP.RU