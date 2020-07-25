Нежданное авиашоу над главной площадью Владивостока

25 Июль 2020 2020-07-25T09:19:18+03:00

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Жители и гости Владивостока, находившиеся в районе центральной площади города чуть позже полудня, стали свидетелями самого настоящего авиашоу, которое выполнил в небе над городом истребитель СУ-35с. По свидетельству очевидцев, самолет сначала пролетел над площадью, затем начал кружить на «миллионкой» и сопкой Тигровой, выполняя фигуры высшего пилотажа. Боевая машина находилась над домами очень низко. «Отработав» программу, истребитель исчез из поля зрения озадаченных горожан.

Вероятней всего это был один из «Русских Витязей» — знаменитой авиационной группы высшего пилотажа ВВС России. О том, что летчики-асы примут участие в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке 26 июля «Комсомолка» писали ранее. Репетиции своей программы «Русские Витязи» проводят над акваторией Амурского залива.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792529" frameborder="0"></iframe> Репетиция авиашоу над Владивостоком 25 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU