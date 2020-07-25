2020-07-25T09:28:00+03:00
Общество

Приморский Вин Дизель снимается в якутском кино

Двойник голливудского киноактера, работающий охранником, решил попробовать себя в киноиндустрии
Константин МИХАЙЛОВ
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Жителя Приморья очень похожего на Вина Дизеля зовут Геннадий. Фото: facebook.com/anton.novgorodov.5Жителя Приморья очень похожего на Вина Дизеля зовут Геннадий. Фото: facebook.com/anton.novgorodov.5
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О жителе Приморья Геннадии, чрезвычайно похожем на голливудского актера Вина Дизеля «КП-Владивосток» совсем недавно сделала развернутый материал. И вот свежая новость: двойник Торетто из «Форсажа» тоже подался в кинематограф. Ну а куда же еще с такой внешностью. Шутка, конечно, хотя и с долей правды.

О том, что 25-летний Гена снимается в фильме «Брат по крови» молодого кинорежиссера из Якутии Алексея Михайлова (Өттүк Леха), стало известно из поста в Facebook.

«Вчера вечером на набережной Цесаревича якутский молодой режиссер снимал несколько сцен для своего фильма „Брат по крови“. Кстати, на кадрах вы можете увидеть нашего приморского Вина Дизеля — Геннадия toretto_125rus После — все двинулись на традиционный „нелегал“ на Русском острове», — написал в своем аккаунте житель Владивостока Антон Новгородов. (Орфография и пунктуация сохранены).

Двойник известного актера тоже пробует сниматься. Фото: facebook.com/anton.novgorodov.5

Двойник известного актера тоже пробует сниматься. Фото: facebook.com/anton.novgorodov.5

А в качестве подтверждения выложил с десяток фото с Геннадием и без него, где запечатлены рабочие моменты съемочного процесса.

Фильм «Брат по крови», как сообщает в одном из интервью сам режиссер Алексей Михайлов, будет комедийным боевиком со множеством экшена: драк, взрывов, перестрелок

Ну а куда ж без "тачек", если так похож на Торетто. Фото: facebook.com/anton.novgorodov.5

Ну а куда ж без "тачек", если так похож на Торетто. Фото: facebook.com/anton.novgorodov.5

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ИСТОЧНИК KP.RU

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