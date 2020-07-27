«Как вообще это удалось?»: необычный способ парковки в Приморье привлек полицейских
Джип, стоящий параллельно в арке, привлек внимание очевидцев и полиции. Машину каким-то образом загнали и развернули в узком месте, а после так и оставили, полностью перегородив проезд на улице Карла Маркса в Большом Камне. Очевидцы уверяют, что подобные проделки – дело рук местной молодежи. Однако шалостью это не назовешь, судя по всему, машина веселой компании вовсе не принадлежит.
– Это было около 6 утра, выбегали пацаны по лет 16 пьяные в хлам. С балкона видела. И орали про то как разбили машину, – поделилась в популярной автомобильной группе одна из местных жительниц.
По словам горожан, машину угнали, а, когда не смогли справиться с управлением попросту бросили.
«Мастер. Это же суметь еще так надо», «Нормальный ход», «Парконулся поуютней под крышей», – отмечают увиденное жители Большого Камня.
Автомобиль бросили, перегородив проезд. Фото: dpscontrol
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU