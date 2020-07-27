Спрос на доставку посылок на дом вырос в несколько раз благодаря интернет-технологиям Почты России

27 Июль 2020 2020-07-27T09:13:59+03:00

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Во время пандемии жители Дальнего Востока положительно оценили технологию оформления доставки на дом почтовых отправлений через мобильное приложение и сайт Почты России. Спрос на услугу вырос в несколько раз.

— Цифровые технологии нашли применение и на последнем этапе доставки почтовых отправлений, что позволило обслуживать вне отделений, доставляя почту получателям по адресу их проживания или работы, — сообщила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.

Если в апреле клиентам на дом доставлялось порядка 12% поступивших почтовых отправлений, а в июне показатель доставки вырос до 26%, то за последнюю неделю июля в регионах Дальнего Востока зафиксирован резкий рост — по заявкам клиентов было доставлено 40% мелких пакетов и посылок, поступивших в почтовые отделения для вручения.

Согласно данным компании, на стремительное развитие услуги также повлиял ввод Почты России и торговой площадки AliExpress совместно сервиса AliExpress Plus, когда покупатели выбирают бесплатную доставку товаров, отмеченных знаком Plus. В качестве адреса доставки указывается домашний адрес, а не пункт выдачи. При этом ограничений по количеству товаров или сумме заказа не предусмотрено.

Напомним, после поступления заявки на доставку через онлайн-платформу Почты России почтальон обслуживающего отделения связывается с получателем по телефону и уточняет время доставки. Крупные посылки весом от 2,5 кг доставляют водители-курьеры. Развитие сервиса позволило компании существенно сократить число контактов в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU