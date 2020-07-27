Сбербанк вошел в пятерку лучших работодателей в категории «информационные технологии» среди студентов

27 Июль 2020 2020-07-27T09:25:52+03:00

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В этом году Сбербанк поднялся на одну строку в ведущем рейтинге работодателей для студентов Universum 2020. Сбербанк стал № 1 Top in industry в банковской сфере, среди бизнес- и IT-студентов, занял пятое место в категории IT, а также пятую позицию в категории Business/Commerce. По версии составителей рейтинга, особенный интерес банк представляет для выпускников бизнес- и IT-специальностей.

Рейтинг составлен на основании опроса более 25 000 лучших студентов из 106 университетов России. Сбербанк привлекает респондентов масштабными проектами, связанными с цифровой трансформацией компании и высокой потребностью в инновационных разработках для развития экосистемы. Укрепив позиции среди IT-аудитории, банк сохранил традиционно высокий рейтинг среди core-специализаций бизнес- и финансового секторов.

— У Сбербанка есть направление — SberU, которое работает со студентами и выпускниками вузов. Более 10 тысяч студентов из 330 вузов проходят у нас стажировки и практики. Наши совместные программы открыты по всей России по направлениям DS, IT, финтех и многим другим. Мы рады, что молодежь со всей страны высоко оценила нас. И мы планируем предложить еще больше новых возможностей для студентов, — рассказала старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка Наталья Дудина.

Сбербанк последовательно реализует свою кадровую стратегию, выстраивая диалог со студентами и начинающими профессионалами в удобной для них форме. Более года назад банк запустил портал Sbergraduate — ресурс, на котором собрана вся информация для молодых специалистов, желающих устроиться на работу в Сбербанк.

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ИСТОЧНИК KP.RU