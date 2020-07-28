Следственный комитет в Приморье начал расследование уголовного дела о сходе поезда с рельсов

28 Июль 2020 2020-07-28T00:56:04+03:00

Сход поезда с рельсов произошел в Приморье 26 июня 2020 года. Скриншот видео Инстаграм dpskontrol125rus

Проведенная ранее процессуальная проверка установила, что нанесен ущерб на 3 миллиона 600 тысяч рублей

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Приморский следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по факту схода с рельсов локомотива и вагонов по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Напомним, 26 июня этого года вечером на перегоне станции Речица-Смоляниново Дальневосточной железной дороги произошел сход 2 и 3 секции локомотива и 2 вагонов грузового поезда. «КП-Владивосток» тогда сообщала читателям о том, что Следственный комитет в связи с произошедшим начал процессуальную проверку.

Теперь же установлено, что сумма причиненного Дальневосточной дирекции инфраструктуры ущерба составила более 3,6 миллиона рублей. По уголовному делу проводится расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU