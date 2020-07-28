Кладбища Владивостока временно запрещено посещать

28 Июль 2020 2020-07-28T01:36:04+03:00

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До 3 августа во Владивостоке закрыты для посещения кладбища «Лесное», «Морское», «Аякс», «Центральное», в ландшафтно-парковой зоне кампуса ДВФУ, в сквере имени Суханова, парке имени Лазо на станции Санаторной, в парках Минного городка и Покровском. Это связано с проведением повторной акарицидной обработки территорий кладбищ — уничтожению клещей на открытой местности.

«В период проведения работ находиться на данных территориях запрещено. Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к мероприятиям по акарицидной обработке и в эти дни воздержаться от посещения указанных территорий», — обращаются к горожанам представители управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.

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ИСТОЧНИК KP.RU