«Машина в хлам»: на новой федеральной трассе в Приморье автомобиль с детьми улетел в кювет
Новенький асфальт, отсутствие разметки и прямая дорога – на многих действуют как призыв поддать газку. Едва успели ввести в эксплуатацию новый участок федеральной трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный, как начались серьезные ДТП. Очередная авария случилась во вторник днем. Единственным участником происшествия стала Toyota Kluger. Внедорожник на скорости буквально совершил кульбит в кювет. Машина, судя по всему, уже не подлежит восстановлению. Но главное не это, по словам очевидцев, в салоне находились дети.
Авто не подлежит восстановлению. Фото: dpscontrol
Водитель джипа не справилась с управлением недалеко от развязки на деревни Царевка и Моленый Мыс. Автомобиль ушел под откос и несколько раз перевернулся.
– В машине были дети. Все живы, кресла детские спасли и ремни, – рассказывают проезжающие мимо автомобилисты.
Машину искорежило до неузнаваемости. Фото: dpscontrol
В пресс-службе ГИБДД России по Приморскому краю прокомментировали, что подробности дорожного происшествия сейчас устанавливаются.
– Нужно ездить аккуратнее, особенно когда дети в машине, дорога сделанная, летают, не задумываясь о последствиях. В следующий раз будет умнее. Самое главное, что все живы и на этот раз все обошлось, – отмечают пользователи популярной автомобильной группы.
Авария случилась рядом с развилкой. Фото: dpscontrol
Напомним, в начале июля на этом же участке трассы произошло массовое ДТП. Одна из машин тогда тоже вылетела в кювет, а вторая – загорелась.
Жители Приморья отмечают необходимость разметки на новой дороге.
«Верю и надеюсь, что скоро на всей этой трассе будет целый ровный асфальт с разметкой, а не куски не понять чего», «По-хорошему, там пора разметку уже нарисовать. Носятся, видимо знаков не замечая», – делятся автомобилисты.
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