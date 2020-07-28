«Машина в хлам»: на новой федеральной трассе в Приморье автомобиль с детьми улетел в кювет

28 Июль 2020 2020-07-28T09:44:39+03:00

Только за месяц на этом участке уже второе серьезное ДТП. Водители просят нанести разметку [фото]

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Новенький асфальт, отсутствие разметки и прямая дорога – на многих действуют как призыв поддать газку. Едва успели ввести в эксплуатацию новый участок федеральной трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный, как начались серьезные ДТП. Очередная авария случилась во вторник днем. Единственным участником происшествия стала Toyota Kluger. Внедорожник на скорости буквально совершил кульбит в кювет. Машина, судя по всему, уже не подлежит восстановлению. Но главное не это, по словам очевидцев, в салоне находились дети.

Авто не подлежит восстановлению. Фото: dpscontrol

Водитель джипа не справилась с управлением недалеко от развязки на деревни Царевка и Моленый Мыс. Автомобиль ушел под откос и несколько раз перевернулся.

– В машине были дети. Все живы, кресла детские спасли и ремни, – рассказывают проезжающие мимо автомобилисты.

Машину искорежило до неузнаваемости. Фото: dpscontrol

В пресс-службе ГИБДД России по Приморскому краю прокомментировали, что подробности дорожного происшествия сейчас устанавливаются.

– Нужно ездить аккуратнее, особенно когда дети в машине, дорога сделанная, летают, не задумываясь о последствиях. В следующий раз будет умнее. Самое главное, что все живы и на этот раз все обошлось, – отмечают пользователи популярной автомобильной группы.

Авария случилась рядом с развилкой. Фото: dpscontrol

Напомним, в начале июля на этом же участке трассы произошло массовое ДТП. Одна из машин тогда тоже вылетела в кювет, а вторая – загорелась.

Жители Приморья отмечают необходимость разметки на новой дороге.

«Верю и надеюсь, что скоро на всей этой трассе будет целый ровный асфальт с разметкой, а не куски не понять чего», «По-хорошему, там пора разметку уже нарисовать. Носятся, видимо знаков не замечая», – делятся автомобилисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU