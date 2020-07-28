Осторожно, акулы во Владивостоке! Назван список мест, куда лучше не заплывать

28 Июль 2020 2020-07-28T13:25:28+03:00

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Власти Владивостока определились с датами купального сезона, местами, где можно купаться, а также акваториями, где этого делать не стоит. Причина зловещая – тут можно встретить акул!

Про материковую Шамору, Санаторную, а тем более Токаревскую кошку или Патрокл забудьте – водя в этих бухтах контроль не прошла. Официально можно купаться только на островах, да и то не на всех. Полный список такой:

На Русском острове – Аякс, Парис, Ахлестышева, Вятлина, Воевода, на Попова – Пограничная и Старка, на Рейнеке – не уточняется, везде, видимо.

В постановлении мэра города прописано: рекомендовать населению в целях предотвращения несчастных случаев от нападения акул не использовать для купания места, не внесенные в перечень мест, рекомендованных для купания. Приводится и перечень островов, где эти самые нападения акул возможны: Рикорда, Шкота, Елена, Энгельма, Фальшивый, Ахлестышева, Лаврова, Уши, Скрыплёва, Скребцова, Наумова, Малый, Клыкова, Пахтусова, Моисеева, Желтухина, Карамзина, Кротова, Сергеева, Моисеева, Циволько, Верховского, Козлова, Два Брата. Кроме того, нельзя купаться и у полуострова Песчаный. Тоже акулы.

Отдельным пунктом сказано, что в случае обнаружения акул в морских акваториях Владивостока управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города совместно с городской «Единой дежурной диспетчерской службой» должны организовать оповещение об их появлении, принять незамедлительные меры по эвакуации населения с морских акваторий.

Конечно, нападения акул на людей в нашем прохладном Японском море, мягко скажем, большая редкость. Можно было бы сказать, что это и вовсе выдуманная опасность, если бы не лето 2011 года. Тогда в бухте Теляховского Хасанского района, недалеко от острова Томящегося сердца, акула напала на молодую пару – Дениса Удовенко и его супругу. Парень пытался защитить себя и жену, но остался без кистей рук. Подоспевшие рыбаки смогли вытянуть его в лодку, остановить кровотечение и доставить в больницу. Денису - IT-специалисту, гитаристу - устанавливали протезы в зарубежной клинике, он проходил сложнейшую реабилитацию. Примерно в то же время уже в акватории Владивостока, предположительно, акула напала на 16-летнего подростка и оставила следы зубов на ноге. После этого у многих горожан появился страх перед купанием, от арендаторов пляжей стали требовать установки противоакульих сеток.

Правда, с тех пор подробных случаев нападений больше не было. Но мало кому хочется повторить судьбу Удовенко. Тем более что акул больших размеров рыбаки видят в акватории довольно часто. И тот факт, что это, как правило, сельдевые акулы, которые питаются только рыбой, мало успокаивает.

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ИСТОЧНИК KP.RU