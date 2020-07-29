2020-07-29T04:40:43+03:00
Общество

«Провалился с двух сторон»: во Владивостоке водители вынуждены лавировать по аварийному мосту

Проблемный участок обещают отремонтировать в августе [видео]
Милана СОКОЛ
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Провал на мосту с каждым днем становится большеПровал на мосту с каждым днем становится большеФото: принтскрин видео.
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Жители Владивостока жалуются на аварийный мост, расположенный в пригороде на улице Тимерязева. Дело в том, что с каждым днем проезд по мостовому перекрытию становится все сложнее, полотно провалилось уже с двух сторон. Как оказалось, в мэрии о проблеме наслышаны, туда поступают многочисленные жалобы. Сейчас власти ищут подрядчика, который займется ремонтом.

Приморцы жалуются на аварийное состояние моста.Видео: dps.control

Мост через реку Богатая находится в санаторно-курортной зоне Владивостока, на улице Тимярезева, которая соединяет Шкотовскую и Успенского. Многострадальный объект, на котором то и дело проваливается асфальт, с рабочей поездкой уже посетил глава Владивостока. Олег Гуменюк поручил отремонтировать бетонные конструкции, восстановить леера и провести санитарную обрезку деревьев вокруг.

– Мост проблемный, давно получаем на него жалобы. Но мы не можем просто засыпать провалившийся участок – здесь требуется серьезный ремонт так называемой шкафной стенки. Все поставленные задачи выполним – почистим кюветы, проведем санитарную обрезку деревьев, отремонтируем леерное ограждение. Сейчас специалисты готовят аукционную документацию на ремонт сооружения, – отметил и.о. начальника управления дорог и благоустройства Владивостока Юрий Трунов.

По словам специалиста, работы планируется завершить в середине августа. Правда на сегодняшний момент они еще не начались. Так что водителям пока придется продолжать лавировать между выбоин.

Напомним, десятки мостов в Приморье нуждаются в срочном ремонте. Власти намерены отремонтировать авариные объекты, а там, где ремонт уже не спасет положение, возвести новые конструкции. По информации правительства края, в год планируется строительство от 7 до 10 мостов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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