«Вылетел на встречку, протаранил авто и сломал леера»: ДТП осложнило движение в одном из районов Владивостока

29 Июль 2020 2020-07-29T08:37:01+03:00

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Авария с участием минивэна и малолитражки серьезно осложнило движение в Первомайском районе Владивостока. По словам очевидцев, водитель Mazda MPV не справился с управлением, задел Toyota Aqua и снес леерные ограждения. Затормозить неуправляемая машина смогла лишь на встречной полосе.

ДТП случилось недалеко от магазина «Зеленый остров» на улице Калинина. В причинах аварии сейчас разбираются полицейские, которые занимаются оформлением на месте столкновения. Разбитые авто заняли часть проезда, поэтому в направлении Золотого моста уже образовалась пробка.

Стоит отметить, что подобные аварии на мысе Чуркин происходят довольно часто. В конце прошлого года практически на этом же месте погиб водитель Nissan Teana.

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ИСТОЧНИК KP.RU