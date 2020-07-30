Ливни и грозы пройдут над отдельными районами Приморья в пятницу
Атмосферный фронт, который сегодня, 30 июля, приблизится к Приморью из Китая, завтра будет смещаться над регионом. Это вызовет местами дожди разной интенсивности. В отдельных районах вероятны ливни с грозами. Максимальные температуры существенно не изменятся, в континентальных районах будет по прежнему жарко, но на побережье будут выноситься очаги мороси и тумана, сообщает Примгидромет.
Ближайшая ночь в столице Приморья обещает быть облачной и даже с небольшим дождем. Утром в пятницу еще будет моросить, но к середине дня вероятны прояснения. Температура воздуха поднимется до +22...+25 °С.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU