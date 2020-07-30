Ливни и грозы пройдут над отдельными районами Приморья в пятницу

30 Июль 2020 2020-07-30T08:12:21+03:00

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Атмосферный фронт, который сегодня, 30 июля, приблизится к Приморью из Китая, завтра будет смещаться над регионом. Это вызовет местами дожди разной интенсивности. В отдельных районах вероятны ливни с грозами. Максимальные температуры существенно не изменятся, в континентальных районах будет по прежнему жарко, но на побережье будут выноситься очаги мороси и тумана, сообщает Примгидромет.

Ближайшая ночь в столице Приморья обещает быть облачной и даже с небольшим дождем. Утром в пятницу еще будет моросить, но к середине дня вероятны прояснения. Температура воздуха поднимется до +22...+25 °С.

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ИСТОЧНИК KP.RU