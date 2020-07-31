За «кормить голубей» во Владивостоке наказали 13 человек

31 Июль 2020 2020-07-31T13:15:23+03:00

Несогласованные митинги в поддержку Хабаровска проходили в приморской столице несколько дней, собирая примерно по 200 человек

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За участие в несогласованных протестных акциях в поддержку Хабарвоска, которые проходили в июле во Владивостоке, к административной ответственности привлечено не меньше 13 человек. Речь идет именно об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Акции проходили, как правило, в выходные. В субботу и воскресенье две недели подряд митингующие собирались на центральной площади Владивостока, а затем шли с плакатами по городу, не прибегая к перекрытию движения. В свою очередь полицейские тоже вели себя корректно: митинги не разгоняли, лишь предупреждали в микрофон, что акция незаконная, сопровождали колонну во время передвижения по городу.

Тем не мене, после акции в отделы полиции в разные дни доставляли несколько человек, которых подозревали в организации мероприятия. В основном тех, кто демонстрировал какие-то плакаты, скандировал речевки и призывал к каким-то действиям, например, звал людей куда-то идти. Некоторых даже арестовали, например, Антон Расин провел под арестом пять суток, официально – за неповиновение сотрудникам полиции. Юрию Большову суд назначил семь суток административного ареста, его посчитали непосредственно организатором одной из несанкционированных акций.

Митинги позиционировались как акции в поддержку Хабаровска, требования были в основном о том, чтобы вернуть экс-губернатора Сергея Фургала, подозреваемого в организации заказных убийств, домой и судить открыто в хабаровском суде. По примерным оценкам, в таких акциях во Владивостоке участвовало около 800 человек в первый день и порядка 200 в остальные дни. Никто официально не называл себя организатором акций, многие призывали выходить на площадь «кормить голубей».

Ранее мы уже рассказывали, какая ответственность предусмотрена за выход на несанкционированные акции или за призывы к участию в них. Смотрите в ссылках по теме.

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ИСТОЧНИК KP.RU