На центральной площади Владивостока известного певца закидали помидорами

2 Авг. 2020 2020-08-02T05:39:30+03:00

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Фестиваль «Приморский урожай», который проходит на центральной площади Владивостока 1 и 2 августа, не обошелся без неприятных моментов. Дело в том, что «под помидорным обстрелом» оказался известный в крае исполнитель Дмитрий Калугин. Концертная программа состоялась параллельно с несанкционированным митингом в поддержку Хабаровска. Возможно именно это и стало причиной недовольства некоторых собравшихся.

Подробную историю певец выложил на своей официальной страничке Facebook.

– В ходе моего выступления случился неприятный инцидент. Меня закидали помидорами. Кто это был, судить не мне. Но провокацию устроил ни один человек. Одна девушка вбежала на площадку и начала кидаться едой – нашими приморскими помидорами. Купила она их похоже здесь же, на ярмарке приморских овощей. Другая женщина перешла в оскорбления в адрес мой, и адрес организаторов фестиваля «Приморский урожай». Потом девушки исчезли также быстро, как и появились. Относились ли они к числу участников митинга, который также проходил на территории площади – неизвестно. Хотелось бы верить, что нет. В Хабаровске, например, участники митинга, насколько я знаю, ведут себя очень достойно. Никакой агрессии – только выражение своей гражданской позиции, – поделился рассказом Дмитрий.

Как истинный профессионал, певец продолжил свое 40-минутное выступление. Уже известные хиты и новые песни про Приморский край порадовали многих горожан. Чуть позже автор-иполнитель обратился к своим обидчикам через социальные сети.

– Что касается данного инцидента, я бы хотел пожелать этим людям: если вы действительно хотите быть активными в обществе и постараться изменить окружающий мир вокруг себя, то стоит начать с себя. Начните наводить порядок, начиная со своего дома, лестничной площадки. Сделайте реальное благо, как можете, как вам подсказывает сердце. Срывать праздник — не выход. Лучше ничего не стало. Вы испортили настроение мне, организаторам и зрителям. При этом ничего не улучшив. Энергию надо направлять в правильные дела: займитесь благотворительностью и делайте добро для конкретных, реальных людей. Именно такая моя политика. Берегите себя, своих близких и давайте уважать друг друга!, – отметил Дмитрий Калугин.

Напомним, после ареста губернатора Хабаровского края, в Приморье, как и в других дальневосточных городах, проходят митинги. Так, скандалом закончилось и «кормление голубей» в Спасске-Дальнем – именно с таким посылом общественность собирают через интернет. А во Владивостоке за участие в несанкционированных акциях наказали 13 человек. Мужчину, который по мнению властей стал одним из организаторов, арестовали на 7 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU