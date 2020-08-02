«Кормление голубей» в Приморье закончилось жестким задержанием

Приморский город Спасск-Дальний вслед за некоторыми другими городами России присоединился к «кормлению голубей». Несмотря на то, что на главной площади города не было каких-то агитационных плакатов в поддержку Фургала, а лишь флаг с символикой СССР, да и собравшихся оказалось от силы человек 20, но не обошлось без скандала. Особо активных участников воскресных «гуляний» задержали, с применением силы.

Желающие «покормить голубей» в Спасске-Дальнем, как и полагается запаслись хлебом для птиц, однако именно это и вызвало вопросы у полиции. Изначально представители власти предупредили, что мусорить запрещается, а на главной площади города тем более. А после попросили предъявить документы для проверки личности мужчину, который больше всех возмутился ситуацией. Горожанин заверил, что приехал в центр города погулять с детьми, которые катаются на велосипедах и вообще никому ничем не обязан, назвав действия полицейских фашистскими. Предъявить паспорт или права спокойно он не пожелал. Возможно потому, что стражи правопорядка тоже не спешили показывать удостоверения, а у кого-то даже отсутствовал нагрудный значок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/793892" frameborder="0"></iframe> В выходной приморцы вышли "кормить голубей" на площадь.Видео: blog_vladivostok

Разговор сразу перешел на повышенные тона. Полицейские попытались утихомирить вспыльчивого мужчину, однако без конфликта не обошлось. Проходя к своей машине мимо одного из представителей закона, горожанин его толкнул. Реакция не заставила себя долго ждать, водителя решили задержать для дальнейшего выяснения обстоятельств. Под крики толпы активиста повалили на землю, на его защиту первыми ринулись жена и еще один мужчина. Местные жители буквально обступили кольцом блюстителей порядка, но на исход это не повлияло. Двух спорщиков за неповиновение законным требованиям оперативно погрузили в полицейский автомобиль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/793891" frameborder="0"></iframe> В Приморье активистов, "кормящих голубей, забрали в участок.Видео: dpskontrol125rus

Супруга активиста из-за которого все и началось, несколько раз попросила отдать ей метку от машины, находящуюся у главы семейства, без которой автомобиль попросту не поедет. Женщина пыталась объяснить, что ей теперь нужно добраться до дома с двумя малолетними детьми, но получила резкий ответ – «Пойдешь пешком».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/793893" frameborder="0"></iframe> Жена активиста попыталась вернуть ключи от авто.Видео: dpskontrol125rus

Оставшиеся на площади горожане еще какое-то время пытались узнать, за что задержали активистов и, какие действия вне закона. Напомним, во Владивостоке за «кормление голубей» наказали 13 человек. Мужчине, которого посчитали организатором несанкционированного мероприятия в приморской столице, суд назначил 7 суток ареста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/793894" frameborder="0"></iframe> Жители Спасска-Дальнего выясняют, как именно нарушили закон.Видео: dpskontrol125rus

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За «кормить голубей» во Владивостоке наказали 13 человек

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