Во Владивостоке началась полная реконструкция стадиона «Авангард»

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:49:39+03:00

Первый этап по ремонту спортивного объекта планируют завершить летом следующего года [видео]

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На стадионе «Авангард» во Владивостоке начался масштабный ремонт. Сначала предстоит провести демонтаж старого техпарка, административного корпуса и ограждения трека. После этого начнется перенос инженерных коммуникаций.

Реконструкция стадиона будет вестись в два этапа. Первый продлится до конца июня следующего года. Будет отремонтирована нижняя часть стадиона, появится универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, а также площадкой для игры в мини-футбол и баскетбол. Возведут двухэтажный административно-бытовой комплекс с техпарком обслуживания мототехники. Стадион оборудуют системой видеонаблюдения, освещения, LED-экранами для трансляции соревнований и шумопоглащающими экранами. По периметру трека будет смонтировано новое ограждение и проведено освещение.

На втором этапе сделают ремонт трибун. Количество посадочных мест увеличат до 7 тысяч и над трибуной появится навес, защищающий зрителей от непогоды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/794219" frameborder="0"></iframe> Реконструкция стадиона "Авангард" будет вестись в два этапа.Видео: пресс-служба администрации Владивостока

— Это важный проект для города. Спидвей и стадион «Авангард» любят десятки тысяч наших жителей, многие приходят посмотреть на соревнования целыми поколениями. <...> Важно, чтобы ремонт был проведён на высочайшем уровне и в установленный срок, — сказал глава города Олег Гуменюк, побывавший на объекте.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что найти подрядчика для таких объемных работ оказалось нелегко — аукцион приходилось объявлять трижды.

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ИСТОЧНИК KP.RU