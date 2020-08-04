Во Владивостоке началась полная реконструкция стадиона «Авангард»
На стадионе «Авангард» во Владивостоке начался масштабный ремонт. Сначала предстоит провести демонтаж старого техпарка, административного корпуса и ограждения трека. После этого начнется перенос инженерных коммуникаций.
Реконструкция стадиона будет вестись в два этапа. Первый продлится до конца июня следующего года. Будет отремонтирована нижняя часть стадиона, появится универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, а также площадкой для игры в мини-футбол и баскетбол. Возведут двухэтажный административно-бытовой комплекс с техпарком обслуживания мототехники. Стадион оборудуют системой видеонаблюдения, освещения, LED-экранами для трансляции соревнований и шумопоглащающими экранами. По периметру трека будет смонтировано новое ограждение и проведено освещение.
На втором этапе сделают ремонт трибун. Количество посадочных мест увеличат до 7 тысяч и над трибуной появится навес, защищающий зрителей от непогоды.
Реконструкция стадиона "Авангард" будет вестись в два этапа.Видео: пресс-служба администрации Владивостока
— Это важный проект для города. Спидвей и стадион «Авангард» любят десятки тысяч наших жителей, многие приходят посмотреть на соревнования целыми поколениями. <...> Важно, чтобы ремонт был проведён на высочайшем уровне и в установленный срок, — сказал глава города Олег Гуменюк, побывавший на объекте.
Пресс-служба городской администрации сообщает, что найти подрядчика для таких объемных работ оказалось нелегко — аукцион приходилось объявлять трижды.
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