Владивостокский музей отсудил у московской компании 60 миллионов рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:54:53+03:00

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60 миллионов рублей отсудила у подрядчика автономная некоммерческая организация «Приморский культурно-исторический центр» - оператор строящегося во Владивостоке музея «Россия – моя история».

Мультимедийный парк с таким названием должен был открыться в здании на Аксаковской, 12 еще три года назад. Как сообщает VL.ru, московская компания АО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромимпорт» зашла на объект в июле 2017 года: подрядчик должен был выполнить работы по организации внутри здания выставочного пространства. Цена договора составляла более 163 миллионов рублей. Датой завершения работ после уточнений и корректировок в конечном итоге выбрали 31 декабря 2018 года.

Увы, но к этому числу работы оказались выполнены лишь на 29%. Поняв, что дело застопорилось, заказчик письмом предложил подрядчику расторгнуть договор по соглашению сторон, но предложение принято не было. А также не были возвращены выплаченные авансом деньги. Тогда некоммерческая организация обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании 50 129 663,58 рубля. Суд полностью иск удовлетворил.

Был и еще один иск к подрядчику на 9 900 000 рублей. Проверка выполненных работ выявила дефекты, подпадающие под действие гарантийного срока. Их зафиксировала в заключении строительно-техническая экспертиза, сделанная ООО НИЦ «Сейсмозащита». Этот иск был также удовлетворен судом. Сейчас ответчик пытается его обжаловать.

НКО «Приморский культурно-исторический центр» отсудила у подрядчика, сорвавшего сроки сдачи музея 60 миллионов рублейФото: Сергей БАЛАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU