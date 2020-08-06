Рыбный рынок, яхтенный порт и оптово-розничный центр собираются строить во Владивостоке

Один из концептов здания Рыбного рынка во Владивостоке. Фото: сайт fishmarketvl.ru

На заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья в среду, 5 августа, было представлено три проекта, которые предполагается запустить во Владивостоке в ближайшее время. Инвестсовет при губернаторе края поддержал проекты рыбного рынка, яхтенного порта и оптово-розничного центра.

Предполагается, что первый на Дальнем Востоке рыбный рынок расположится в районе моста через бухту Золотой Рог. Это будет функциональный комплекс, включающий сам рынок, и сопутствующие направления бизнеса, в том числе рестораны и фуд-корты. «КП» напоминает, первоначальная концепция этого сооружения появилась еще в 2017 году. Она несколько раз претерпевала изменения, о чем писала «Комсомолка».

Современный яхтенный порт возведут в бухте Федорова Амурского залива в рамках реализации проекта «Вторая очередь развития Яхт-клуба «Семь Футов».

Оптово-розничный продовольственный центр планируют построить в районе улицы Фадеева.

После рассмотрения презентаций Олег Кожемяко дал поручения органам власти поддержать заявленные проекты, в том числе содействовать в согласовании различных межведомственных вопросов. Также было поручено провести корректировку проектов в соответствии с интересами приморцев. Например, учесть в планах по созданию яхтенного порта факт, что бухта Федорова является традиционным местом летнего отдыха, а значит, в окончательном варианте проект должен включать и современную рекреационную зону общпушкин запятымиего пользования.

— Мы открыты для привлечения инвестиций в Приморский край, создания благоприятных условий для ведения здесь бизнеса и комфортной среды для граждан. Рассчитываю на продуктивное взаимодействие Инвестсовета и всех заинтересованных сторон, — заявил Олег Кожемяко.

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