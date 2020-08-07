Приморским предприятиям станет проще внедрять технологии «Умного города» благодаря цифровому офису МТС

«МТС»сообщает о создании в Приморском крае цифрового офиса для реализации комплексных ИТ-проектов, направленных на цифровизацию региона. Теперь приморские предприятия смогут быстрее внедрять проекты, основанные на больших данных, геоаналитике, интернете вещей и облачных технологиях.

В задачи новой структуры входит и комплексный аудит ИТ-инфраструктуры предприятий Приморского края, глубокий анализ их потребностей в высокотехнологических продуктах для решения задач бизнеса, разработка уникальных цифровых решений и их успешное внедрение.

«Приморский край — стратегическая территория для России, ворота в АТР – регион с высоким уровнем развития технологий и динамично развивающейся экономикой. Особенности географического положения и уровень жизни региона обусловили готовность приморского бизнеса к цифровой трансформации. В последние два года мы фиксируем рост интереса к сложным цифровым проектам в производственной сфере, судостроении, строительной отрасли, туристическом бизнесе и ритейле, а также со стороны органов государственной власти. Внедрение инновационных сервисов позволит приморским предприятиям оптимизировать внутренние процессы и получить конкурентное преимущество на рынке», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.