Приморские энергетики выполняют ремонтную программу

Специалисты филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в группу РусГидро) выполнили больше половины ремонтной программы, намечанной на 2020 год. Ряд мероприятий выполняется с опережением графика.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики чистят просеку, меняют опоры линий электропередачи, выполняют ремонт силовых трансформаторов, масляных выключателей и другого оборудования.

За шесть месяцев текущего года специалисты филиала выполнили капитальный ремонт 526 километров ЛЭП напряжением 0,4-110 кВ, произвели чистку 820 га просеки. Энергетики завершили капитальный ремонт силового трансформатора напряжением 110 кВ на подстанции «Чугуевка» и трансформаторов 35 кВ на подстанциях «Россия» и «Город». В сентябре планируется заменить трансформатор 35 кВ на подстанции «Платоновка», в октябре – на подстанции «Самарка». Также выполнены работы по капитальному ремонту масляных выключателей на подстанциях «Надаровская», «Бурун», «ЖБИ-130» и «Дмитриевка».

Особое внимание энергетики уделяют расчистке трасс воздушных линий электропередачи, а также вырубке деревьев, которые угрожают падением на провода ЛЭП. В настоящее время ремонтные бригады чистят просеку на ВЛ 110 кВ «К - Богополь – Плавзавод» и ВЛ 110 кВ «Иман – Новопокровка». Также специалисты компании занимаются ремонтом оборудования трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи в распределительных сетях в сельской местности. Всего в рамках этой работы планируется заменить более 1800 ветхих опор на новые в Красноармейском, Чугуевском, Дальнегорском и Ольгинском районах.