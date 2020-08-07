Во Владивостоке задержали «черного мага», который купил душу 16-летней девушки для дьявола

В общей сложности маг обманным путем получил 93 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

16-летняя жительница Владивостока попалась на уловки умелого афериста. Парень, с которым она когда-то училась в школе, рассказал ей о том, что увлекается черной магией. Гадание, наведение порчи, чтение мыслей – юноша заявил, что все это ему подвластно. Вишенкой на торте их беседы стало крайне нестандартное предложение, которое поступило в адрес девушки. Маг сказал, что может помочь ей продать душу дьяволу и исполнить три любых желания. Он также поведал юной фанатке паранормальных явлений, что служители дьявола не носят золото, поэтому от всех драгоценностей придется избавиться. Так за обряд сделки «купли-продажи» колдун получил 6 тысяч рублей.

Чтобы не попасться, экстрасенс заявил, что вся переписка между ним и девушкой должна быть уничтожена. Так он уговорил сторонницу дьявола принести ему мобильный и ноутбук, чтобы он сам удалили всю информацию. Только вот обратно дальневосточнице он технику не вернул, сказал, что сжег все предметы. Мама девушки обратилась в полицию с заявлением. Ущерб она оценила в 93 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 18-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Есть вероятность, что маг причастен к аналогичным преступлениям, поэтому еще предстоит проверить его причастность к другим делам.

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