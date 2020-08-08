Завершены поиски без вести пропавшего месяц назад 20-летнего Славы из Приморья

Поиски прекратились спустя месяц после пропажи. Фото: pixabay.com

20-летний Вячеслав пропал 1 июля. Молодой человек ушел из квартиры на Красного Знамени, 129 и не вернулся. Потом просто перестал выходить на связь. Информации о том, где находится Слава, не было. Прошел день, два – ничего. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска. Те разместили информацию о пропаже парня в сети. В приметах активисты указали: рост 178 сантиметров, глаза зеленые, волосы светлые. Особенной приметой стала татуировка в виде птицы на шее – в области кадыка.

Спустя неделю не было никакой информации о местоположении парня. Проходила вторая неделя, за ней - третья. Ничего. Слава словно провалился сквозь землю. И вот, спустя месяц после его пропажи, волонтеры сообщили о результатах проделанной работы. Поиски юноши завершены. К счастью, нашли его живым и невредимым.

Волонтеры в очередной раз поблагодарили неравнодушных горожан за распространение информации о пропаже парня.

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