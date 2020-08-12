Докатался. Горе-дрифтера из Владивостока могут лишить прав

Подобную манеру езды полицейские сочли грубым нарушением Фото: принтскрин видео.

Водителя, который несколько месяцев демонстративно гоняет по Владивостоку, уходя в занос, могут лишить прав. При этом самоуверенный дрифтер продолжает выкладывать в сеть кадры с городских дорог. А для наибольшее эффекта, бывший спортсмен даже обратился к услугам профессионального фотографа. Судя по всему, теперь все фото и видеоматериалы послужат доказательством в суде.

– В социальных сетях было размещено видео, на котором запечатлен момент нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Toyota Crown. В районе кольца на улице Шефнера водитель выехал на встречную полосу, создавая опасность для других участников дорожного движения. Сотрудники розыска полка ДПС УМВД России по Владивостоку установили личность нарушителя. В отношении него составлен протокол по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения». Материалы дела направлены в Ленинский мировой суд для принятия решения. Водителю грозит лишение прав, – прокомментировала пресс – служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Степень виновности любителя погонять теперь определит суд. Сам же автомобилист продолжает делиться «подвигами» с дорог. Редакции водитель заявил, что никаких проверок не боится и чист перед законом, мол еще нужно доказать, что это он за рулем.

Стоит отметить, что у молодого человека раньше была гоночная лицензия и он участвовал в профессиональных автосоревнованиях. Однако по словам бывших-коллег по цеху, с уже имеющимися дисциплинарными взысканиями теперь ее восстановить будет сложно. А на местном уровне практически невозможно, по крайней мере, в случае чего об этом будет ходатайствовать исполнительный директор Приморской федерации автомобильного спорта Дмитрий Семенюк. Главный судья соревнований RDS Восток уверен, что подобное поведение дискредитирует профессиональных спортсменов и вообще недопустимо в черте города.

Руководство ГИБДД Владивостока рекомендует жителям города при обнаружении противоправных действий автомобилистами незамедлительно обращаться в дежурную часть по телефону во Владивостоке 2490-921.

ПО ТЕМЕ

По стопам Малярова: Владивосток будоражит дрифтом гонщик на «катафалке»

Профессионалы считают, что властям пора обратить внимание на «нелегал» и начать наказывать по всей строгости закона (подробнее…)