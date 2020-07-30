По стопам Малярова: гонщик, лишенный лицензии, будоражит Владивосток дрифтом на «катафалке»

Раздающий угла катафалк по улицам Владивостока – зрелище конечно интересное, но отнюдь небезопасное, да и нравится далеко не всем. Особенно ранним утром, когда большинство жителей города еще спят. Рев мотора, дымящиеся покрышки и визг тормозов – не самый лучший будильник. А если учесть, что заезды происходят на дорогах общего пользования, то градус недовольства горожан повышается в разы. И профессионалы с этим согласны: улицы – не место для дрифта. Так считают те, кто в автоспорте давно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/793400" frameborder="0"></iframe> Жители района отнюдь не рады такому будильнику.Видео: blog_vladivostok

Дурной пример

Toyota Crown Estate – дедушкин универсал или похоронный катафалк, как называет его сам хозяин, все чаще мелькает в социальных сетях во время дрифта на улицах. То автомобиль засняли на «Инструментальном заводе» во время очередного заноса и грубого нарушения ПДД, то машина едет боком по Авангарду, то участвует в нелегале в районе игорной зоны или на Некрасовской. Словом, водитель всячески привлекает внимание к своей персоне, и судя по агрессивной манере езды, за рулем явно не новичок. А кто же?

Как оказалось, тюнингованный Crown принадлежит некогда профессиональному спортсмену Алексею Несмеяну. В 2016 году пилот стал победитель DSL Drift series, раньше участвовал в соревнованиях RDS Восток и зимних заездах DSL на озере Чан. В коллекции у Леши есть и Skyline, а также Nissan Fairlady Z. Вот только путь в официальный автоспорт для него закрыт. У водителя уже есть дисциплинарные взыскания за дрифт на улицах, поэтому лицензия была временно отозвана. И восстановить ее теперь будет вдвойне сложнее, ведь на путь исправления гонщик не встал.

– Все это делается ради хайпа и подписчиков. У нас уже был в прошлом один такой яркий пример – Эдуард Маляров. Что касается Алексея, я, считаю подобные действия наносят непоправимый ущерб репутации дрифта, как официальному спорту. У очевидцев создается мнение, что все пилоты беспредельщики. Я как исполнительный директор приморской федерации автомобильного спорта, буду ходатайствовать в РАФ, чтобы ему лицензию не выдавали. На местном уровне её точно не вернут. У него уже есть дисциплинарное взыскание, он клятвенно обещал, что такого больше не повторится. На деле мы видим, что вышло, – отмечает главный судья RDS Восток Дмитрий Семенюк.

Эдуарду вернули лицензию спустя годФото: Милана СОКОЛ

Буквально на днях Несмеян решил запечатлеть очередной занос на подъеме со Светланской на улицу Капитана Шефнера. Именно здесь несколько лет назад на яркой Toyota Crown дрифтил его предшественник – гонщик Эдуард Маляров. После того, как видео разлетелось по соцсетям, в RDS разразился скандал и пилота дисквалифировал на год. Эдуард уже вернулся в автоспорт, но иногда все же бывает замечен в заносе на улицах города. Так, по словам коллег по цеху, он недавно устроил ночной заезд на «Тещином языке» на Баляева и даже собрал зрителей. Судя по всему, некоторых жизнь ничему не учит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="548" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/793399" frameborder="0"></iframe> Гонщик без лицензии устраивает скоростные заезды по Владивостоку.Видео: leshiy_jan

И хоть очередной заезд в этом же месте сопровожден подписью – «Все трюки выполнены профессионалами, улицы перекрыты, машины в кадре – съемочная бригада, не пытайтесь повторить» – судя по трафику, ни о каких мерах безопасности речи и быть не может.

– Crown, дрифтящий по кольцу на Авангарде, где-то я это видел. У Малярова были некоторые проблемы после такого видоса. Не боишься за последствия? – интересуются подписчики экс-спортсмена. При этом сам гонщик парирует, что его коллега просто много позировал и привлекал внимание к своей персоне… А разве не это же происходит сейчас?

Профессиональное мнение

По мнению Дмитрия Семенюка, который, грубо говоря, стоял у истоков дрифта в Приморье и создал одну из первых школ по обучению этому вида спорта, заезды на улицах должны наказываться.

– Это беспредел, который совершается от безнаказанности. И речь не только о Несмеяне. Все желающие дрифтят по улице Алеутской, прямо у зданий ФСБ и МВД. Вылетают с заносами к администрации Приморского края и поднимаются к городской администрации. Действуют в наглую, потому что власти не принимают меры. Почему в соседних регионах, в том же Хабаровске, подобной проблемы нет. Там на корню зарубили нелегал, когда на одну из подобных сходок приехал ОМОН. Уличный дрифт – это конкретное хулиганство, и наказывать за него можно по административной статье, например, нарушение общественного порядка. А также привлекать за нарушения ПДД, один выезд на встречную полосу чего стоят, это же лишение прав, – констатировал Семенюк.

Главный судья соревнований в Приморье Дмитрий СеменюкФото: Милана СОКОЛ

С мнением коллеги согласен и профессиональный спортсмен из Хабаровска, Артем Лисица, который сейчас стал судьей автосоревнований.

– Делается это не от большого ума. Дрифт на улицах просто небезопасен, да и пугает многих. В итоге у людей формируется негативное мнение в целом, как о виде спорта. Считаю, что нужно организовывать специализированные места для занятий и соревнований. В Хабаровске с этим довольно сложно, нет ни одной профессиональной площадки. Молодым ребятам, которые хотят тренироваться просто негде совершенствовать навыки. Но и по улицам у нас никто от безысходности не гоняет, – поделился Артем.

Дрифт в сложных условиях

Из-за пандемии в этом году оказались отменены десятки соревнований в разных регионах страны. Официальные спортивные мероприятия, с соблюдением всех санитарных норм и ограниченным количеством зрителей сейчас проходят в регионах, где эпидобстановка более-менее стабильная. RDS GP уже состоялся в Москве. Следующий этап пройдет в нижнем Новгороде. От Приморья выступают сразу два пилота – Евгений Гусев и Илья Федоров.

Илья Федоров переехал в Москву, но представляет Приморский крайФото: Милана СОКОЛ

– Даже в таких сложных условиях ребята продолжает тренироваться, совершенствоваться, ищут спонсоров и попали на престижные соревнования. Вот на кого нужно обращать внимание, а не на уличных хулиганов. Будем поддерживать их. Из-за того, что график чемпионата сместился, расписание очень плотное, приходится ездить туда-обратно практически каждую неделю, – отметил главный судья RDS Восток.

Евгений Гусев на одном из этапов в ПриморьеФото: Милана СОКОЛ

По словам Дмитрия, в этом году в Приморье сезон RDS с Азией уже не состоится. Но организаторы надеются успеть, когда снимут режим повышенной готовности, провести хотя бы шоу RDS «Без границ», которое полюбилось зрителям.

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