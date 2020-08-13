Во Владивостоке дама подшофе покусала полицейского

Женщина напала на представителя закона Фото: Милана СОКОЛ

34-летняя жительница Артема может лишиться свободы из-за своей вспыльчивости. Находясь в полицейском участке во Владивостоке, куда ее доставили из-за административного правонарушения, пьяная женщина укусила представителя власти.

История развернулась в здании ОП № 4 УМВД России по Владивостоку, на Посьетской, 46. Разбушевавшееся гражданка укусила старшего полицейского роты батальона полиции УВО по Владивостоку. Травма оказалось не серьезной и была квалицирована, как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти.

Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Приморскому краю, Расследование уголовного дела уже закончено, решение в ближайшее время примет суд. В худшем случае женщине грозит до 5 лет лишения свободы, в лучшем – штраф до 200 000 рублей.

Напомним, в похожей ситуации оказалась и другая нарушительница из Уссурийска. Пытаясь выгородить своего пьяного мужа, который находился за рулем, дама покусала одного полицейского, а на втором порвала форму. Суд приговорил защитницу к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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