Стало известно, когда во Владивостоке прекратится ливень

Штормовое предупреждение было объявлено для всего Приморья. Фото: pixabay.com

Экстренное штормовое предупреждение, объявленное накануне, на этот раз оказалось правдивым. В ночь на 14 августа на Владивосток обрушился ливень и шквалистые ветер. На утро сильные осадки не прекратились, да и ветер продолжает тревожно завывать. Как оказалось, в ближайшие часы ждать улучшения погоды не стоит.

По данным Яндекс. Погоды, дождь разной степени интенсивности будет идти сегодня в дальневосточной столице вплоть до 16:00. Ближе к вечеру в городе будет облачно с прояснениями. Влажность по-прежнему будет высокой – в пределах 90%. Температуры воздуха варьируются от +21 до +24 градусов.

Осадки прогнозируются не только во Владивостоке. В Уссурийске утром ожидается ливень. Как сообщают синоптики портала Примпогода, днем в городе облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +27 градусов. Ветер южный сильный.

Временами сильный дождь ожидается сегодня в Находке. Вероятность осадков – 100%. Днем +23 +25 градусов. Ветер юго-восточный сильный.

Температура воды в Амурском заливе +22 градуса, в бухте Находка +21 градус, в заливе Посьета +24 градуса.

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