69 медучреждений Приморья получили высокоскоростной интернет

С 2017 года «Ростелеком» подключил к интернету 398 лечебно-профилактических учреждений Приморского края. Фото: предоставлено «Ростелеком»

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету 55 объектов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и 14 фельдшерско-акушерских пунктов в Приморье. Это совместный проект компании с Приморским краевым медицинским информационно-аналитическим центром и министерством здравоохранения Приморского края.

Скоростной интернет получили 12 медицинских учреждений Уссурийска, 11 — Владивостока и 4 — Находки. В Дальнегорском городском округе интернетом обеспечено 6 подразделений, в Кавалеровском и Пограничном районах — 5, в Артемовском и Лесозаводском городских округах — по 4 медучреждения. Скорость передачи данных в медицинских учреждениях, подключенных по оптическим линиям связи, составляет не менее 10 Мбит/с.

Высокая скорость нужна для оперативной передачи результатов диагностических исследований, оцифрованных снимков и других лечебных данных. Врачи могут пользоваться сервисом электронной регистратуры для записи пациентов к узконаправленным специалистам, оперативно получать расшифровки анализов и медицинских изображений, дистанционно проводить консультации и повышать собственную квалификацию.

— Для решения поставленных задач сотрудники «Ростелекома» на некоторых объектах работали в защитных костюмах, — рассказал директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

С 2017 года «Ростелеком» подключил к интернету 398 лечебно-профилактических учреждений Приморского края, говорится в сообщении пресс-службы «Ростелекома».

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