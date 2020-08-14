На 20 дней ограничат движение по улице Шепеткова во Владивостоке

Капремонт теплосети проведут на улице Шепеткова
Фото: Администрация Владивостока
На улице Шепеткова во Владивостоке с 1 до 21 сентября будут введены ограничения на движение и парковку автотранспорта. Произойдет это в связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети, который проведут рабочие ВПЭС (МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей») в районе дома № 14 на улице Шепеткова.
Пресс-служба администрации города обратилась к автомобилистам с просьбой на время ремонта пользоваться альтернативными проездами и выбрать для объезда улицы Спиридонова, 1-ю Флотскую, Карскую и Луговую.
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