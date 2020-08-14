На 20 дней ограничат движение по улице Шепеткова во Владивостоке

Капремонт теплосети проведут на улице Шепеткова Фото: Администрация Владивостока

На улице Шепеткова во Владивостоке с 1 до 21 сентября будут введены ограничения на движение и парковку автотранспорта. Произойдет это в связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети, который проведут рабочие ВПЭС (МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей») в районе дома № 14 на улице Шепеткова.

Пресс-служба администрации города обратилась к автомобилистам с просьбой на время ремонта пользоваться альтернативными проездами и выбрать для объезда улицы Спиридонова, 1-ю Флотскую, Карскую и Луговую.

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