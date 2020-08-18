Украли даже мусор. Отдыхающих в Приморье обворовали

На приморских пляжах процветает воровство Фото: Милана СОКОЛ

Очередная неприятная история с отдыхающими произошла в Приморье, недалеко от игорной зоны. В этот раз неизвестные прихватили все, что плохо лежит, у компании, остановившейся на берегу Черепашьего озера, расположенного на северо-западном побережье Уссурийского залива. В темноте воры по ошибке забрали даже мешки с мусором.

– Легли спать около 23 часов. Где-то в 2-3 часа услышали шуршание пакетов. Выглянули с палатки, а там орудую воры, мы их спугнули. Но утром, проснувшись окончательно, заметили, что на кухне ничего не осталось кроме стульев и стола. Вынесли мало того, что все продукты, так еще и пакеты с мусором не забыли (за это им спасибо). Будьте внимательны, и по возможности убирайте все в авто, – поделились отдыхающие в популярном блоге Владивостока.

Напомним, совсем недавно аналогичная ситуация произошла в бухте Муравьиная. Злоумышленники приехали на светлом «Марке» и прошлись по палаткам в поиске добычи. Семья с 4 детьми осталась без продуктов и дорогой сумки.

– Многие не знают, что каждое лето в сезон у воров начинается работа... В Ливадии за месяц они бабла поднимают не хило, у соседей два года назад обчистили всю их компанию, украв около 100 тысяч деньгами, продукты, документы. Это каждый год, если не закрыл машину, там все подчищают, что плохо лежит, – поделилась историей местная жительница.

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